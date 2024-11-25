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Появились подробности о разбившемся в Литве самолете
Появились подробности о разбившемся в Литве самолете - 25.11.2024, ПРАЙМ
Появились подробности о разбившемся в Литве самолете
Потерпевший крушение в Литве самолет компании DHL направлялся в страну из Лейпцига, после чего упал рядом с жилым домом. Об этом сообщает портал LRT. | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T09:26+0300
2024-11-25T09:26+0300
2024-11-25T09:34+0300
происшествия
литва
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Потерпевший крушение в Литве самолет компании DHL направлялся в страну из Лейпцига, после чего упал рядом с жилым домом. Об этом сообщает портал LRT.Отмечается, что в результате инцидента погибли два человека, один из которых пилот самолета. Еще четыре человека получили ранения. Как сообщил Генеральный директор DHL Lietuva Миндаугас Пиворюнас, причина крушения грузового самолета в Литве пока неизвестна, информации о его грузе тоже нет.Как позднее написало агентство Reuters, глава центра по управлению кризисными ситуациями Литвы сообщил о начале расследования причин крушения самолета.
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литва, крушение самолета
Происшествия, ЛИТВА, крушение самолета
Появились подробности о разбившемся в Литве самолете
LRT: грузовой самолет, потерпевший крушение в Литве, упал у жилого дома
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Потерпевший крушение в Литве самолет компании DHL направлялся в страну из Лейпцига, после чего упал рядом с жилым домом. Об этом сообщает портал LRT.
Отмечается, что в результате инцидента погибли два человека, один из которых пилот самолета. Еще четыре человека получили ранения.
Как сообщил Генеральный директор DHL Lietuva Миндаугас Пиворюнас, причина крушения грузового самолета в Литве пока неизвестна, информации о его грузе тоже нет.
Как позднее написало агентство Reuters, глава центра по управлению кризисными ситуациями Литвы сообщил о начале расследования причин крушения самолета.
Вблизи аэропорта Вильнюса разбился грузовой самолет