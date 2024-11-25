https://1prime.ru/20241125/samolet-853057288.html

Появились подробности о разбившемся в Литве самолете

Появились подробности о разбившемся в Литве самолете - 25.11.2024, ПРАЙМ

Появились подробности о разбившемся в Литве самолете

Потерпевший крушение в Литве самолет компании DHL направлялся в страну из Лейпцига, после чего упал рядом с жилым домом. Об этом сообщает портал LRT. | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T09:26+0300

2024-11-25T09:26+0300

2024-11-25T09:34+0300

происшествия

литва

крушение самолета

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Потерпевший крушение в Литве самолет компании DHL направлялся в страну из Лейпцига, после чего упал рядом с жилым домом. Об этом сообщает портал LRT.Отмечается, что в результате инцидента погибли два человека, один из которых пилот самолета. Еще четыре человека получили ранения. Как сообщил Генеральный директор DHL Lietuva Миндаугас Пиворюнас, причина крушения грузового самолета в Литве пока неизвестна, информации о его грузе тоже нет.Как позднее написало агентство Reuters, глава центра по управлению кризисными ситуациями Литвы сообщил о начале расследования причин крушения самолета.

https://1prime.ru/20241125/samolet-853055512.html

литва

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литва, крушение самолета