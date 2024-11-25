https://1prime.ru/20241125/samolet-853058694.html
Названа предварительная причина крушения самолета DHL в Литве
Названа предварительная причина крушения самолета DHL в Литве - 25.11.2024, ПРАЙМ
Названа предварительная причина крушения самолета DHL в Литве
Потерпевший крушение в Литве самолет "по счастливой случайности" не задел жилой дом. Об этом сообщает портал LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T10:06+0300
2024-11-25T10:06+0300
2024-11-25T10:16+0300
происшествия
литва
крушение самолета
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Потерпевший крушение в Литве самолет "по счастливой случайности" не задел жилой дом. Об этом сообщает портал LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса.Ранее сообщалось, что самолет компании DHL направлялся в Литву из Лейпцига, потерпел крушение и упал рядом с жилым домом. В результате происшествия погибли два человека, один из которых пилот самолета. Более того, четыре человека получили ранения.Так, портал отмечает, что самолет не задел дом "по счастливой случайности" и разбился во дворе. Все 12 жителей дома были своевременно эвакуированы.Так же уточняется, что на данный момент причина крушения самолета компании DHL в Литве расследуется как вызванная техническими неполадками.
https://1prime.ru/20241125/litva-853057689.html
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литва, крушение самолета
Происшествия, ЛИТВА, крушение самолета
Названа предварительная причина крушения самолета DHL в Литве
LRT: крушение DHL расследуется как "вызванная техническими неполадками"
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Потерпевший крушение в Литве самолет "по счастливой случайности" не задел жилой дом. Об этом сообщает портал LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса.
Ранее сообщалось, что самолет компании DHL направлялся в Литву из Лейпцига, потерпел крушение и упал рядом с жилым домом. В результате происшествия погибли два человека, один из которых пилот самолета. Более того, четыре человека получили ранения.
Так, портал отмечает, что самолет не задел дом "по счастливой случайности" и разбился во дворе. Все 12 жителей дома были своевременно эвакуированы.
Так же уточняется, что на данный момент причина крушения самолета компании DHL в Литве расследуется как вызванная техническими неполадками.
В Литве после крушения самолета загорелся двухэтажный жилой дом