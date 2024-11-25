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Посол России оценил влияние санкций США на торговлю с Турцией - 25.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Посол России оценил влияние санкций США на торговлю с Турцией
Посол России оценил влияние санкций США на торговлю с Турцией - 25.11.2024, ПРАЙМ
Посол России оценил влияние санкций США на торговлю с Турцией
Санкции США затрудняют двустороннюю торговлю России и Турции, банковские переводы остаются заблокированными, двусторонняя торговля по итогам года "просядет",... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T08:08+0300
2024-11-25T08:08+0300
экономика
россия
турция
санкции против рф
сша
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АНКАРА, 25 ноя – ПРАЙМ. Санкции США затрудняют двустороннюю торговлю России и Турции, банковские переводы остаются заблокированными, двусторонняя торговля по итогам года "просядет", заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. "Торговля идет, хотя и здесь отмечаем нарастающее негативное давление со стороны Запада. Американские санкции работают, всячески затрудняя нашу двустороннюю торговлю. Остаются в значительной степени заблокированными банковские переводы. Представители финансовых ведомств США и Евросоюза продолжают "кошмарить" турецкий бизнес, который несет потери. Думаю, что по итогам года российско-турецкая торговля "просядет", - сказал дипломат в интервью турецкому экономическому изданию Ekonomi. В ходе переговоров лидеров Турции и РФ на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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россия, турция, санкции против рф, сша
Экономика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, санкции против РФ, США
08:08 25.11.2024
 
Посол России оценил влияние санкций США на торговлю с Турцией

Посол Ерхов: санкции США затрудняют двустороннюю торговлю России и Турции

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТурецкие лиры
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости
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АНКАРА, 25 ноя – ПРАЙМ. Санкции США затрудняют двустороннюю торговлю России и Турции, банковские переводы остаются заблокированными, двусторонняя торговля по итогам года "просядет", заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
"Торговля идет, хотя и здесь отмечаем нарастающее негативное давление со стороны Запада. Американские санкции работают, всячески затрудняя нашу двустороннюю торговлю. Остаются в значительной степени заблокированными банковские переводы. Представители финансовых ведомств США и Евросоюза продолжают "кошмарить" турецкий бизнес, который несет потери. Думаю, что по итогам года российско-турецкая торговля "просядет", - сказал дипломат в интервью турецкому экономическому изданию Ekonomi.
В ходе переговоров лидеров Турции и РФ на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пленарном заседании XVI саммита БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2024
Турция планирует нарастить товарооборот с Россией, заявил Эрдоган
Вчера, 17:13
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
 
ЭкономикаРОССИЯТУРЦИЯсанкции против РФСША
 
 
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