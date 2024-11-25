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Раскрыто, как санкции против Газпромбанка повлияют на отношения Турции и РФ

Раскрыто, как санкции против Газпромбанка повлияют на отношения Турции и РФ - 25.11.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, как санкции против Газпромбанка повлияют на отношения Турции и РФ

Внесение Газпромбанка в санкционный список Соединенными Штатам вряд ли скажется негативно на энергетическом сотрудничестве Турции и России. такое заявление... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T08:39+0300

2024-11-25T08:39+0300

2024-11-25T08:39+0300

энергетика

россия

турция

газпромбанк

санкции против рф

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АНКАРА, 25 ноя – ПРАЙМ. Внесение Газпромбанка в санкционный список Соединенными Штатам вряд ли скажется негативно на энергетическом сотрудничестве Турции и России. такое заявление сделал турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.По мнению аналитика, торговля в национальных валютах находится вне сферы влияния Вашингтона. "Кроме того, мы не знаем, включает ли соглашение F-16 (на закупку Турцией американских истребителей F-16 – ред.) пункт об энергетическом соглашении. Другими словами, Америка продает СПГ европейским государствам с тех пор, как начался украинский кризис. Она также хочет продавать СПГ Турции, и соответствующие соглашения уже заключены. В этом отношении США отдают должное. Учитывая масштабы энергетического сотрудничества между двумя странами, я думаю, что это не окажет влияния", - сказал эксперт. Как заявил ранее журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, варианты оплаты за российский газ после санкций против Газпромбанка все равно будут найдены, хотя для этого и может потребоваться некоторое время. Турция изучает ситуацию вокруг санкций США по "Газпромбанку", анализирует их влияние на энергетический рынок, заявил ранее РИА Новости источник на финансовом рынке страны.Ранее американский Минфин сделал заявление о внесении Газпромбанка и шести его дочерних компаний в санкционный список, что, как писали СМИ, скажется не только на России, но и не энергетической безопасности Европы, так как посредством Газпромбанка она оплачивает российский природный газ. Согласно утвержденной ранее схеме, Газпромбанк открывает для иностранного покупателя газа два счета – валютный и рублевый. Покупатель переводит на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", например евро. Затем банк продает эту валюту на Мосбирже и вырученные рубли зачисляет на счет покупателя газа. И уже с этого рублевого счета осуществляются расчеты с поставщиком газа – "Газпромом".

https://1prime.ru/20241124/gazprombank-853048889.html

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россия, турция, газпромбанк, санкции против рф