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Постпреды стран ЕС обсудят 15-й пакет санкций против России

Постпреды стран ЕС обсудят 15-й пакет санкций против России - 25.11.2024, ПРАЙМ

Постпреды стран ЕС обсудят 15-й пакет санкций против России

Постоянные представители стран-членов ЕС намерены обсудить новый 15-й пакет санкций против России, включая экономические и персональные ограничения. Об этом... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T12:17+0300

2024-11-25T12:17+0300

2024-11-25T12:17+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов ЕС намерены обсудить новый 15-й пакет санкций против России, включая экономические и персональные ограничения. Об этом говорится в повестке заседания."Решение Совета, исполнительное решение об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины (персональные санкции – ред.). Решение и регламент Совета по ограничительным мерам в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине (экономические санкции – ред.). Обмен мнениями", - сказано в тексте документа.Ранее отмечалось, что санкции привели к повышению цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС уже ввел 14 пакетов санкций против России.В июне текущего года был введен 14-й пакет ограничений, который затронул более двух тысяч физических лиц и организаций.

https://1prime.ru/20241114/sanktsii-852821218.html

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