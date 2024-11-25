https://1prime.ru/20241125/sanktsii-853062449.html
Постпреды стран ЕС обсудят 15-й пакет санкций против России
Постпреды стран ЕС обсудят 15-й пакет санкций против России - 25.11.2024, ПРАЙМ
Постпреды стран ЕС обсудят 15-й пакет санкций против России
Постоянные представители стран-членов ЕС намерены обсудить новый 15-й пакет санкций против России, включая экономические и персональные ограничения. Об этом... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T12:17+0300
2024-11-25T12:17+0300
2024-11-25T12:17+0300
политика
ес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/77/842947714_0:139:3151:1911_1920x0_80_0_0_b759141d776c9aa1bb2705a40fb98856.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов ЕС намерены обсудить новый 15-й пакет санкций против России, включая экономические и персональные ограничения. Об этом говорится в повестке заседания."Решение Совета, исполнительное решение об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины (персональные санкции – ред.). Решение и регламент Совета по ограничительным мерам в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине (экономические санкции – ред.). Обмен мнениями", - сказано в тексте документа.Ранее отмечалось, что санкции привели к повышению цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС уже ввел 14 пакетов санкций против России.В июне текущего года был введен 14-й пакет ограничений, который затронул более двух тысяч физических лиц и организаций.
https://1prime.ru/20241114/sanktsii-852821218.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/77/842947714_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_92436eb6e13a978796b0cd3456bb4d1b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ес, россия
Постпреды стран ЕС обсудят 15-й пакет санкций против России
Постпреды стран ЕС 27 ноября обсудят 15-й пакет санкций против России
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов ЕС намерены обсудить новый 15-й пакет санкций против России, включая экономические и персональные ограничения. Об этом говорится в повестке заседания.
"Решение Совета, исполнительное решение об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины (персональные санкции – ред.). Решение и регламент Совета по ограничительным мерам в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине (экономические санкции – ред.). Обмен мнениями", - сказано в тексте документа.
Ранее отмечалось, что санкции привели к повышению цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС уже ввел 14 пакетов санкций против России.
В июне текущего года был введен 14-й пакет ограничений, который затронул более двух тысяч физических лиц и организаций.
В ЕС призвали усилить санкции против российских нефти и СПГ