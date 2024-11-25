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В "Сбере" рассказали, когда возобновятся сделки по семейной ипотеке - 25.11.2024, ПРАЙМ
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В "Сбере" рассказали, когда возобновятся сделки по семейной ипотеке
В "Сбере" рассказали, когда возобновятся сделки по семейной ипотеке - 25.11.2024, ПРАЙМ
В "Сбере" рассказали, когда возобновятся сделки по семейной ипотеке
Сбербанк продолжает принимать заявки по семейной ипотеке, сделки будут оформлены после выделения нового лимита кабмином, заявили РИА Новости в пресс-службе... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T17:20+0300
2024-11-25T17:25+0300
россия
сбербанк
семейная ипотека
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк продолжает принимать заявки по семейной ипотеке, сделки будут оформлены после выделения нового лимита кабмином, заявили РИА Новости в пресс-службе банка."Сбер" продолжает принимать заявки по льготной программе "Семейная ипотека" в штатном режиме", - говорится в сообщении."Подать заявку возможно в офисе банка или на сайте "Домклик". Все обращения клиентов о возможности выхода на сделку будут отработаны в плановом порядке после выделения нового лимита Правительством РФ или освобождении свободных слотов при отмене или переносе других сделок, о чем банк сразу же сообщит клиентам", - добавили в пресс-службе банка.В октябре Сбербанк уже приостанавливал запись на сделки по семейной ипотеке в связи с исчерпанием лимита. Затем банк сообщал, с 15 ноября возобновит проведение сделок по льготным программам "Семейная ипотека" и "Ипотека для ИТ".
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россия, сбербанк, семейная ипотека
РОССИЯ, Сбербанк, семейная ипотека
17:20 25.11.2024 (обновлено: 17:25 25.11.2024)
 
В "Сбере" рассказали, когда возобновятся сделки по семейной ипотеке

"Сбер": сделки по семейной ипотеке возобновятся после выделения кабмином лимита

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк продолжает принимать заявки по семейной ипотеке, сделки будут оформлены после выделения нового лимита кабмином, заявили РИА Новости в пресс-службе банка.
"Сбер" продолжает принимать заявки по льготной программе "Семейная ипотека" в штатном режиме", - говорится в сообщении.
"Подать заявку возможно в офисе банка или на сайте "Домклик". Все обращения клиентов о возможности выхода на сделку будут отработаны в плановом порядке после выделения нового лимита Правительством РФ или освобождении свободных слотов при отмене или переносе других сделок, о чем банк сразу же сообщит клиентам", - добавили в пресс-службе банка.
В октябре Сбербанк уже приостанавливал запись на сделки по семейной ипотеке в связи с исчерпанием лимита. Затем банк сообщал, с 15 ноября возобновит проведение сделок по льготным программам "Семейная ипотека" и "Ипотека для ИТ".
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
ВТБ возобновит проведение сделок по программе семейной ипотеки
11 ноября, 11:02
 
РОССИЯСбербанксемейная ипотека
 
 
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