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В "Сбере" рассказали, когда возобновятся сделки по семейной ипотеке

В "Сбере" рассказали, когда возобновятся сделки по семейной ипотеке - 25.11.2024, ПРАЙМ

В "Сбере" рассказали, когда возобновятся сделки по семейной ипотеке

Сбербанк продолжает принимать заявки по семейной ипотеке, сделки будут оформлены после выделения нового лимита кабмином, заявили РИА Новости в пресс-службе... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T17:20+0300

2024-11-25T17:20+0300

2024-11-25T17:25+0300

россия

сбербанк

семейная ипотека

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк продолжает принимать заявки по семейной ипотеке, сделки будут оформлены после выделения нового лимита кабмином, заявили РИА Новости в пресс-службе банка."Сбер" продолжает принимать заявки по льготной программе "Семейная ипотека" в штатном режиме", - говорится в сообщении."Подать заявку возможно в офисе банка или на сайте "Домклик". Все обращения клиентов о возможности выхода на сделку будут отработаны в плановом порядке после выделения нового лимита Правительством РФ или освобождении свободных слотов при отмене или переносе других сделок, о чем банк сразу же сообщит клиентам", - добавили в пресс-службе банка.В октябре Сбербанк уже приостанавливал запись на сделки по семейной ипотеке в связи с исчерпанием лимита. Затем банк сообщал, с 15 ноября возобновит проведение сделок по льготным программам "Семейная ипотека" и "Ипотека для ИТ".

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россия, сбербанк, семейная ипотека