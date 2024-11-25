https://1prime.ru/20241125/sberbank-853074727.html
В "Сбере" рассказали, когда возобновятся сделки по семейной ипотеке
В "Сбере" рассказали, когда возобновятся сделки по семейной ипотеке - 25.11.2024, ПРАЙМ
В "Сбере" рассказали, когда возобновятся сделки по семейной ипотеке
Сбербанк продолжает принимать заявки по семейной ипотеке, сделки будут оформлены после выделения нового лимита кабмином, заявили РИА Новости в пресс-службе... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T17:20+0300
2024-11-25T17:20+0300
2024-11-25T17:25+0300
россия
сбербанк
семейная ипотека
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848816255_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_fd77fde263b7fc0660751b13d498e072.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк продолжает принимать заявки по семейной ипотеке, сделки будут оформлены после выделения нового лимита кабмином, заявили РИА Новости в пресс-службе банка."Сбер" продолжает принимать заявки по льготной программе "Семейная ипотека" в штатном режиме", - говорится в сообщении."Подать заявку возможно в офисе банка или на сайте "Домклик". Все обращения клиентов о возможности выхода на сделку будут отработаны в плановом порядке после выделения нового лимита Правительством РФ или освобождении свободных слотов при отмене или переносе других сделок, о чем банк сразу же сообщит клиентам", - добавили в пресс-службе банка.В октябре Сбербанк уже приостанавливал запись на сделки по семейной ипотеке в связи с исчерпанием лимита. Затем банк сообщал, с 15 ноября возобновит проведение сделок по льготным программам "Семейная ипотека" и "Ипотека для ИТ".
https://1prime.ru/20241111/vtb-852727341.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848816255_414:0:3145:2048_1920x0_80_0_0_bd15e36d2b4e0d6356fabc1de8f3d2e6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сбербанк, семейная ипотека
РОССИЯ, Сбербанк, семейная ипотека
В "Сбере" рассказали, когда возобновятся сделки по семейной ипотеке
"Сбер": сделки по семейной ипотеке возобновятся после выделения кабмином лимита
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк продолжает принимать заявки по семейной ипотеке, сделки будут оформлены после выделения нового лимита кабмином, заявили РИА Новости в пресс-службе банка.
"Сбер" продолжает принимать заявки по льготной программе "Семейная ипотека" в штатном режиме", - говорится в сообщении.
"Подать заявку возможно в офисе банка или на сайте "Домклик". Все обращения клиентов о возможности выхода на сделку будут отработаны в плановом порядке после выделения нового лимита Правительством РФ или освобождении свободных слотов при отмене или переносе других сделок, о чем банк сразу же сообщит клиентам", - добавили в пресс-службе банка.
В октябре Сбербанк уже приостанавливал запись на сделки по семейной ипотеке в связи с исчерпанием лимита. Затем банк сообщал, с 15 ноября возобновит проведение сделок по льготным программам "Семейная ипотека" и "Ипотека для ИТ".
ВТБ возобновит проведение сделок по программе семейной ипотеки