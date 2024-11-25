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Шольц сделал важное заявление о ракетах Taurus

Шольц сделал важное заявление о ракетах Taurus - 25.11.2024, ПРАЙМ

Шольц сделал важное заявление о ракетах Taurus

Германии следует продолжать предоставлять Украине военную помощь из немецкого госбюджета, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T16:25+0300

2024-11-25T16:25+0300

2024-11-25T17:01+0300

россия

украина

германия

военная помощь украине

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БЕРЛИН, 25 ноя - ПРАЙМ. Германии следует продолжать предоставлять Украине военную помощь из немецкого госбюджета, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции партии социал-демократов (СДПГ).В то же время немецкий политик заявил, что он все еще против поставок Украине ракет Taurus и выдачи разрешения бить дальнобойным оружием по российской территории. По его словам, необходимо избежать дальнейшей эскалации украинского конфликта."По-прежнему важно, что я неуклонно следил за тем, чтобы мы не принимали неправильных решений", - сказал Шольц.В то же время канцлер обратил внимание на то, что, хотя он и не поддерживает действия, которые могут привести к эскалации, он выступает за поставки Киеву военной помощи на сумму в 12 миллиардов евро из госбюджета Германии.

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украина

германия

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россия, украина, германия, военная помощь украине