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Шольц сделал важное заявление о ракетах Taurus - 25.11.2024, ПРАЙМ
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Шольц сделал важное заявление о ракетах Taurus
Шольц сделал важное заявление о ракетах Taurus - 25.11.2024, ПРАЙМ
Шольц сделал важное заявление о ракетах Taurus
Германии следует продолжать предоставлять Украине военную помощь из немецкого госбюджета, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T16:25+0300
2024-11-25T17:01+0300
россия
украина
германия
военная помощь украине
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БЕРЛИН, 25 ноя - ПРАЙМ. Германии следует продолжать предоставлять Украине военную помощь из немецкого госбюджета, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции партии социал-демократов (СДПГ).В то же время немецкий политик заявил, что он все еще против поставок Украине ракет Taurus и выдачи разрешения бить дальнобойным оружием по российской территории. По его словам, необходимо избежать дальнейшей эскалации украинского конфликта."По-прежнему важно, что я неуклонно следил за тем, чтобы мы не принимали неправильных решений", - сказал Шольц.В то же время канцлер обратил внимание на то, что, хотя он и не поддерживает действия, которые могут привести к эскалации, он выступает за поставки Киеву военной помощи на сумму в 12 миллиардов евро из госбюджета Германии.
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россия, украина, германия, военная помощь украине
РОССИЯ, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, военная помощь Украине
16:25 25.11.2024 (обновлено: 17:01 25.11.2024)
 
Шольц сделал важное заявление о ракетах Taurus

Шольц высказался против эскалации конфликта на Украине и поставок ракет Taurus

© Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЭкстренная встреча мировых лидеров на Бали после инцидента в Польше
Экстренная встреча мировых лидеров на Бали после инцидента в Польше
© Павел Бедняков
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БЕРЛИН, 25 ноя - ПРАЙМ. Германии следует продолжать предоставлять Украине военную помощь из немецкого госбюджета, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции партии социал-демократов (СДПГ).
В то же время немецкий политик заявил, что он все еще против поставок Украине ракет Taurus и выдачи разрешения бить дальнобойным оружием по российской территории. По его словам, необходимо избежать дальнейшей эскалации украинского конфликта.
"По-прежнему важно, что я неуклонно следил за тем, чтобы мы не принимали неправильных решений", - сказал Шольц.
В то же время канцлер обратил внимание на то, что, хотя он и не поддерживает действия, которые могут привести к эскалации, он выступает за поставки Киеву военной помощи на сумму в 12 миллиардов евро из госбюджета Германии.
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РОССИЯУКРАИНАГЕРМАНИЯвоенная помощь Украине
 
 
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