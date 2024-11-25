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Юристы рассказали, за что зимой оштрафуют дачников в России в 2024 году

Юристы рассказали, за что зимой оштрафуют дачников в России в 2024 году - 25.11.2024, ПРАЙМ

Юристы рассказали, за что зимой оштрафуют дачников в России в 2024 году

Самые крупные штрафы зимой в 2024 году дачники в России могут получить за сброс снега на дороги, мусор на загородном участке, а также нарушение правил... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T06:11+0300

2024-11-25T06:11+0300

2024-11-25T06:11+0300

недвижимость

дача

штраф

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Самые крупные штрафы зимой в 2024 году дачники в России могут получить за сброс снега на дороги, мусор на загородном участке, а также нарушение правил использования пиротехники, рассказали опрошенные РИА Недвижимость юристы. По словам управляющего партнера "Легес Бюро" Марии Спиридоновой, не стоит оставлять на даче неубранный, например, закопанный в снег мусор. По сути, это несоблюдение экологических, санитарно-эпидемиологических требований и мер противопожарной безопасности, которое грозит дачникам штрафом от Роспотребнадзора, Россельхознадзора или органа, осуществляющего государственный пожарный надзор. Потери могут составить от 2 тысяч до 15 тысяч рублей. Спиридонова добавила, что расчищать снег на даче необходимо, воздерживаясь от его сброса на дороги или соседние участки. В первом случае возможен штраф от ГИБДД на сумму от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Во втором – от 100 до 300 рублей как за самоуправство. Кроме того, ГИБДД может оштрафовать на сумму от 500 рублей до 1,5 тысячи рублей за более чем пятиминутный прогрев на даче двигателя машины. Нарушить закон дачники рискуют, используя фейерверки. Пиротехника первого класса годится для применения в помещениях, а вот второго и третьего класса – только для запуска на открытом воздухе. А для фейерверков четвертого и пятого классов необходимо специальное разрешение от местных властей, рассказала партнер адвокатского бюро BGMP Евгения Пешкова. "При выборе места для запуска фейерверков на дачном участке необходимо обеспечить безопасное расстояние до зданий, деревьев и других объектов, которое зависит от класса пиротехнического изделия и указано в инструкции производителя. Нарушение правил использования пиротехники карается штрафом от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, который выносит государственный пожарный надзор", - добавила она. Еще среди возможных нарушений на даче - небезопасное разведение огня. Как рассказала Спиридонова, оно грозит штрафом от госпожнадзора в размере 5-15 тысяч рублей. Чтобы разжечь костер, например, для празднования Нового года, нужно выкопать яму глубиной от 0,3 метра и диаметром не менее 1 метра, установив туда металлическую емкость с устойчивым дном и предусмотрев рядом средства пожаротушения (вода и песок). Зона разведения огня должна находиться не менее чем в 5 метрах от строений. При этом Пешкова в свою очередь напомнила про правила использования печей в доме. Закон запрещает оставлять горящие печи без присмотра, а также применять для их розжига непредназначенное для этого топливо, горючие жидкости. Также нельзя эксплуатировать неисправные печи или трубы с прогарами. Их чистка должна проводиться не реже одного раза в квартал. А нарушителю грозит наложение органами государственного пожарного надзора штрафа в 2-3 тысячи рублей. Еще, как добавила Спиридонова, штраф (1,5-2 тысячи рублей) можно получить и за запуск дронов на даче. Беспилотник тяжелее 150 граммов должен быть зарегистрирован, им нельзя управлять лицам до 14 лет. Для дрона, который весит более 30 килограммов, пролетает над особыми зонами, запускается на высоту более 150 метров, необходимо разрешение с подачей плана полета в Единую систему организации воздушного движения РФ. При этом в каждом регионе могут действовать свои, более строгие требования к запуску дронов – вплоть до их запрета.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дача, штраф