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СК возбудил дело после возгорания в Турции фюзеляжа самолета из Сочи
СК возбудил дело после возгорания в Турции фюзеляжа самолета из Сочи - 25.11.2024, ПРАЙМ
СК возбудил дело после возгорания в Турции фюзеляжа самолета из Сочи
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту возгорания в Турции фюзеляжа самолета рейсом из Сочи. Об этом агентству РИА Новости заявили в | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T11:34+0300
2024-11-25T11:34+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту возгорания в Турции фюзеляжа самолета рейсом из Сочи. Об этом агентству РИА Новости заявили в пресс-службе СК России."Западным межрегиональным СУ на транспорте Следственного комитета России по факту возгорания фюзеляжа воздушного судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - отмечается в сообщении ведомства.Следствие провело осмотр места вылета в аэропорту Сочи, изъяло документацию и назначило экспертизы. Целью следствия является установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего. Росавиация подтвердила, что пассажиры не пострадали, аэропорт Антальи возобновил работу после инцидента.Ранее сообщалось, что 24 ноября в Турции в международном аэропорту Антальи во время посадки произошло возгорание фюзеляжа самолета, прибывшего рейсом из Сочи.
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Происшествия, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, СК
СК возбудил дело после возгорания в Турции фюзеляжа самолета из Сочи
СК возбудил дело после возгорания в Анталье фюзеляжа самолета из Сочи
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту возгорания в Турции фюзеляжа самолета рейсом из Сочи. Об этом агентству РИА Новости заявили в пресс-службе СК России.
"Западным межрегиональным СУ на транспорте Следственного комитета России по факту возгорания фюзеляжа воздушного судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - отмечается в сообщении ведомства.
Следствие провело осмотр места вылета в аэропорту Сочи, изъяло документацию и назначило экспертизы. Целью следствия является установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего. Росавиация подтвердила, что пассажиры не пострадали, аэропорт Антальи возобновил работу после инцидента.
Ранее сообщалось, что 24 ноября в Турции в международном аэропорту Антальи во время посадки произошло возгорание фюзеляжа самолета, прибывшего рейсом из Сочи.
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