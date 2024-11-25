Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СК возбудил дело после возгорания в Турции фюзеляжа самолета из Сочи - 25.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20241125/sk-853061030.html
СК возбудил дело после возгорания в Турции фюзеляжа самолета из Сочи
СК возбудил дело после возгорания в Турции фюзеляжа самолета из Сочи - 25.11.2024, ПРАЙМ
СК возбудил дело после возгорания в Турции фюзеляжа самолета из Сочи
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту возгорания в Турции фюзеляжа самолета рейсом из Сочи. Об этом агентству РИА Новости заявили в | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T11:34+0300
2024-11-25T11:34+0300
происшествия
россия
турция
ск
https://cdnn.1prime.ru/img/83176/98/831769816_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_428d1dc5dfb47bcc5396ec029898915c.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту возгорания в Турции фюзеляжа самолета рейсом из Сочи. Об этом агентству РИА Новости заявили в пресс-службе СК России."Западным межрегиональным СУ на транспорте Следственного комитета России по факту возгорания фюзеляжа воздушного судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - отмечается в сообщении ведомства.Следствие провело осмотр места вылета в аэропорту Сочи, изъяло документацию и назначило экспертизы. Целью следствия является установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего. Росавиация подтвердила, что пассажиры не пострадали, аэропорт Антальи возобновил работу после инцидента.Ранее сообщалось, что 24 ноября в Турции в международном аэропорту Антальи во время посадки произошло возгорание фюзеляжа самолета, прибывшего рейсом из Сочи.
https://1prime.ru/20241125/turtsiya-853053959.html
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83176/98/831769816_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_480e0cebb04021e0e488aaa215c7fc87.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, турция, ск
Происшествия, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, СК
11:34 25.11.2024
 
СК возбудил дело после возгорания в Турции фюзеляжа самолета из Сочи

СК возбудил дело после возгорания в Анталье фюзеляжа самолета из Сочи

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту возгорания в Турции фюзеляжа самолета рейсом из Сочи. Об этом агентству РИА Новости заявили в пресс-службе СК России.
"Западным межрегиональным СУ на транспорте Следственного комитета России по факту возгорания фюзеляжа воздушного судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - отмечается в сообщении ведомства.
Следствие провело осмотр места вылета в аэропорту Сочи, изъяло документацию и назначило экспертизы. Целью следствия является установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего. Росавиация подтвердила, что пассажиры не пострадали, аэропорт Антальи возобновил работу после инцидента.
Ранее сообщалось, что 24 ноября в Турции в международном аэропорту Антальи во время посадки произошло возгорание фюзеляжа самолета, прибывшего рейсом из Сочи.
Пляж в Турции - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
Оценена вероятность снижения цен на отели Турции в ближайшем будущем
06:53
 
ПроисшествияРОССИЯТУРЦИЯСК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала