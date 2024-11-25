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В Совфеде прокомментировали послание Путина Федеральному Собранию

В Совфеде прокомментировали послание Путина Федеральному Собранию - 25.11.2024, ПРАЙМ

В Совфеде прокомментировали послание Путина Федеральному Собранию

Вопросы экономического развития России, в том числе в рамках международного сотрудничества, а также поддержка среднего и малого бизнеса могут быть озвучены в... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T05:18+0300

2024-11-25T05:18+0300

2024-11-25T05:18+0300

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МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Вопросы экономического развития России, в том числе в рамках международного сотрудничества, а также поддержка среднего и малого бизнеса могут быть озвучены в послании президента РФ Федеральному Собранию, считает сенатор Ольга Епифанова. Глава государства каждый год обращается с посланием к Федеральному Собранию, обозначая приоритеты для страны во внутренней и внешней политике. "Президент может поднять тему ключевой ставки ЦБ, вопросы поддержки среднего и малого бизнеса", - сказала Епифанова РИА Новости. Также она допустила, что будет поднята тема усиления БРИКС и новые параметры финансово-экономических отношений между странами-участниками объединения. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия с 1 января занимает пост председателя организации.

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россия, мировая экономика, бразилия, индия, китай