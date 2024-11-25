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В Совфеде прокомментировали послание Путина Федеральному Собранию - 25.11.2024, ПРАЙМ
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В Совфеде прокомментировали послание Путина Федеральному Собранию
В Совфеде прокомментировали послание Путина Федеральному Собранию - 25.11.2024, ПРАЙМ
В Совфеде прокомментировали послание Путина Федеральному Собранию
Вопросы экономического развития России, в том числе в рамках международного сотрудничества, а также поддержка среднего и малого бизнеса могут быть озвучены в... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T05:18+0300
2024-11-25T05:18+0300
экономика
россия
мировая экономика
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МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Вопросы экономического развития России, в том числе в рамках международного сотрудничества, а также поддержка среднего и малого бизнеса могут быть озвучены в послании президента РФ Федеральному Собранию, считает сенатор Ольга Епифанова. Глава государства каждый год обращается с посланием к Федеральному Собранию, обозначая приоритеты для страны во внутренней и внешней политике. "Президент может поднять тему ключевой ставки ЦБ, вопросы поддержки среднего и малого бизнеса", - сказала Епифанова РИА Новости. Также она допустила, что будет поднята тема усиления БРИКС и новые параметры финансово-экономических отношений между странами-участниками объединения. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия с 1 января занимает пост председателя организации.
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россия, мировая экономика, бразилия, индия, китай
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, БРАЗИЛИЯ, ИНДИЯ, КИТАЙ
05:18 25.11.2024
 
В Совфеде прокомментировали послание Путина Федеральному Собранию

Сенатор Епифанова: в послании президента могут затронуть вопросы экономического развития

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МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Вопросы экономического развития России, в том числе в рамках международного сотрудничества, а также поддержка среднего и малого бизнеса могут быть озвучены в послании президента РФ Федеральному Собранию, считает сенатор Ольга Епифанова.
Глава государства каждый год обращается с посланием к Федеральному Собранию, обозначая приоритеты для страны во внутренней и внешней политике.
"Президент может поднять тему ключевой ставки ЦБ, вопросы поддержки среднего и малого бизнеса", - сказала Епифанова РИА Новости.
Также она допустила, что будет поднята тема усиления БРИКС и новые параметры финансово-экономических отношений между странами-участниками объединения.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия с 1 января занимает пост председателя организации.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаБРАЗИЛИЯИНДИЯКИТАЙ
 
 
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