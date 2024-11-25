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"Мы все мертвы". В США призвали Байдена остановиться - 25.11.2024, ПРАЙМ
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"Мы все мертвы". В США призвали Байдена остановиться
"Мы все мертвы". В США призвали Байдена остановиться - 25.11.2024, ПРАЙМ
"Мы все мертвы". В США призвали Байдена остановиться
Администрация американского президента Джо Байдена, который вскоре сложит свои полномочия, перестала обращать внимание на американцев , которые не хотят стать... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T09:19+0300
2024-11-25T09:19+0300
вооружения
сша
украина
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Администрация американского президента Джо Байдена, который вскоре сложит свои полномочия, перестала обращать внимание на американцев , которые не хотят стать соучастниками военной авантюры демократов. Об этом сообщил военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Если мы не найдем способ сделать так, чтобы наши голоса были услышаны, чтобы администрация Байдена знала, что это неприемлемо, так не делается, &lt;...&gt; то они продолжат проводить эту политику в ущерб всем", — рассказал военный эксперт.В то же время, он обратил внимание на то, что американский лидер своей агрессивной политикой подталкивает весь мир и свой народ к началу ядерного противостояния, которое, по заблуждению политиков в Белом доме, должен произойти в рамках ограниченного обмена ядерными ударами.Однако, как подчеркнул Риттер, ядерный конфликт не может проходить в ограниченной форме. По его словам, как только ядерное оружие будет запущено, то через несколько минут все выйдет из под контроля.
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сша, украина, ядерная угроза
Вооружения, США, УКРАИНА, ядерная угроза
09:19 25.11.2024
 
"Мы все мертвы". В США призвали Байдена остановиться

Риттер: администрация Байдена перестала слышать голоса американских граждан

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Администрация американского президента Джо Байдена, который вскоре сложит свои полномочия, перестала обращать внимание на американцев , которые не хотят стать соучастниками военной авантюры демократов. Об этом сообщил военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Если мы не найдем способ сделать так, чтобы наши голоса были услышаны, чтобы администрация Байдена знала, что это неприемлемо, так не делается, <...> то они продолжат проводить эту политику в ущерб всем", — рассказал военный эксперт.
В то же время, он обратил внимание на то, что американский лидер своей агрессивной политикой подталкивает весь мир и свой народ к началу ядерного противостояния, которое, по заблуждению политиков в Белом доме, должен произойти в рамках ограниченного обмена ядерными ударами.
Однако, как подчеркнул Риттер, ядерный конфликт не может проходить в ограниченной форме. По его словам, как только ядерное оружие будет запущено, то через несколько минут все выйдет из под контроля.
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