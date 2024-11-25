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Суд оштрафовал Telegram на семь миллионов рублей
Суд оштрафовал Telegram на семь миллионов рублей - 25.11.2024, ПРАЙМ
Суд оштрафовал Telegram на семь миллионов рублей
Таганский суд Москвы оштрафовал на 7 миллионов рублей мессенджер Telegram за отказ ограничить доступ к информации, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда. | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T17:04+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 7 миллионов рублей мессенджер Telegram за отказ ограничить доступ к информации, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст.13.41 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 7 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.Протокол был составлен Роскомнадзором за нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с российским законодательством.
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россия, суд, telegram
Суд оштрафовал Telegram на семь миллионов рублей
Суд оштрафовал Telegram на 7 млн руб за неудаление запрещенной в РФ информации
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 7 миллионов рублей мессенджер Telegram за отказ ограничить доступ к информации, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст.13.41 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 7 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.
Протокол был составлен Роскомнадзором за нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с российским законодательством.
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