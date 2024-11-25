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СМИ сообщило о пятикратном сокращении расходов на БАМ и Транссиб - 25.11.2024, ПРАЙМ
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СМИ сообщило о пятикратном сокращении расходов на БАМ и Транссиб
СМИ сообщило о пятикратном сокращении расходов на БАМ и Транссиб - 25.11.2024, ПРАЙМ
СМИ сообщило о пятикратном сокращении расходов на БАМ и Транссиб
В 2025 году инвестиционную программу ОАО "РЖД" ждет сокращение 36,7 процента в сравнении с 2024 годом, предупредило издание "Коммерсантъ", ссылаясь на... | 25.11.2024, ПРАЙМ
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бам
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. В 2025 году инвестиционную программу ОАО "РЖД" ждет сокращение 36,7 процента в сравнении с 2024 годом, предупредило издание "Коммерсантъ", ссылаясь на подготовленную к заседанию правительства документацию.Отмечается, что программа будет сокращена до 834 миллиарда рублей. Отмечается, что в связи с этим серьезно пострадать могут Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистрали, расходы на которые будут урезаны.Отмечается, что, по предварительной информации, инвестиции в проект урежут в пять раз — с 360 миллиардов рублей до 75 миллиардов. В то же время, предполагается, что пропускная способность направления не вырастет.В то же время, согласно документам, развитие подходов к европейским портам в следующем году будет практически заморожено, а самой большой статьей расхода предлагается сделать обновление основных фондов (207,4 миллиарда рублей).
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россия, бам, транссиб
РОССИЯ, БАМ, Транссиб
12:30 25.11.2024
 
СМИ сообщило о пятикратном сокращении расходов на БАМ и Транссиб

"Ъ": расходы на реконструкцию БАМа и Транссиба в 2025 году урежут в пять раз

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЭлектропоезд на Транссибирской железнодорожной магистрали вблизи Новосибирска
Электропоезд на Транссибирской железнодорожной магистрали вблизи Новосибирска - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. В 2025 году инвестиционную программу ОАО "РЖД" ждет сокращение 36,7 процента в сравнении с 2024 годом, предупредило издание "Коммерсантъ", ссылаясь на подготовленную к заседанию правительства документацию.
Отмечается, что программа будет сокращена до 834 миллиарда рублей. Отмечается, что в связи с этим серьезно пострадать могут Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистрали, расходы на которые будут урезаны.
Отмечается, что, по предварительной информации, инвестиции в проект урежут в пять раз — с 360 миллиардов рублей до 75 миллиардов. В то же время, предполагается, что пропускная способность направления не вырастет.
В то же время, согласно документам, развитие подходов к европейским портам в следующем году будет практически заморожено, а самой большой статьей расхода предлагается сделать обновление основных фондов (207,4 миллиарда рублей).
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