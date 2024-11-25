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ЦБ продлит меры поддержки заемщиков, ведущих бизнес в новых регионах России

ЦБ продлит меры поддержки заемщиков, ведущих бизнес в новых регионах России - 25.11.2024, ПРАЙМ

ЦБ продлит меры поддержки заемщиков, ведущих бизнес в новых регионах России

Банк России продлит до конца 2025 года возможность для банков при кредитовании бизнеса в новых субъектах Российской Федерации при надлежащем контроле за рисками | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T14:28+0300

2024-11-25T14:28+0300

2024-11-25T14:28+0300

банк россии

новые регионы

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Банк России продлит до конца 2025 года возможность для банков при кредитовании бизнеса в новых субъектах Российской Федерации при надлежащем контроле за рисками не учитывать отдельные регуляторные требования для поддержки этих заемщиков, говорится в сообщении ЦБ."Меры, которые планируется временно продлить, в том числе с модификацией: …По 31.12.2025 - возможность для КО (кредитных организаций – ред.) при кредитовании бизнеса в новых субъектах Российской Федерации при надлежащем контроле за рисками не учитывать отдельные регуляторные требования (например, при отсутствии исторической отчетности заемщиков для оценки их финансового положения…)…", - отмечается в сообщении.ЦБ также планирует продлить применение для определенной категории ссуд (например, по ссудам на пополнение оборотных средств, исполнение государственных и муниципальных контрактов, заемщикам - застройщикам жилья, на создание или развитие производства на территории новых субъектов Российской Федерации) и условных обязательств кредитного характера минимальный резерв в размере 1%, а также снизить его вплоть до нуля при наличии надежного обеспечения."Это позволит поддержать доступность кредитования для заемщиков, ведущих бизнес в новых субъектах. Банк России продолжит анализировать практики кредитования в новых субъектах и оценивать необходимость дальнейшей настройки регулирования", - считают в ЦБ.Также ЦБ до конца 2025 года планирует продлить возможность досрочного прекращения обязательств банков по субординированным инструментам перед лицами из недружественных стран при их выделении вместе с заблокированными активами специальному юридическому лицу.Кроме этого, до конца уже 2026 года планируется продлить действие порядка, в соответствии с которым Банк России согласовывает перечень имущества и обязательств в целях проведения банками под санкциями реорганизации в форме выделения юридического лица.

https://1prime.ru/20241125/banki-853066315.html

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новые регионы