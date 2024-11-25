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Чернышенко ожидает рост числа турпоездок по России по итогам года - 25.11.2024, ПРАЙМ
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Чернышенко ожидает рост числа турпоездок по России по итогам года
Чернышенко ожидает рост числа турпоездок по России по итогам года - 25.11.2024, ПРАЙМ
Чернышенко ожидает рост числа турпоездок по России по итогам года
Число турпоездок по России благодаря реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" по итогам 2024 года может составить около 92 миллионов против 84... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T14:46+0300
2024-11-25T14:46+0300
россия
туризм
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Число турпоездок по России благодаря реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" по итогам 2024 года может составить около 92 миллионов против 84 миллионов поездок годом ранее, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" реализуется по поручению Президента Владимира Путина. Суммарно за это время на реализацию мероприятий нацпроекта было направлено более 200 миллиардов федеральных средств. Положительная динамика есть по всем показателям. Например, количество турпоездок по стране - с 45 миллионов в 2020 году увеличилось до 84 миллионов в 2023 году. По итогам 2024 года ожидаем около 92 миллиона турпоездок", - сказал Чернышенко, слова которого привели в аппарате вице-премьера. Там уточнили, что об этом зампред правительства РФ сообщил на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в РФ. В свою очередь министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что реализация востребованных мер поддержки турбизнеса продолжится в рамках обновленного нацпроекта "Туризм и гостеприимство", реализация которого начнется в 2025 году. Решетников уточнил, что в рамках программы льготного кредитования поменяются правила отбора коллективных средств размещения. Например, в каждой гостинице, которая будет поддержана по программе льготного кредитования, не менее 5% от всех номеров должны быть предусмотрены для семей с детьми. Также изменения коснутся отелей, расположенных вдоль автомобильных туристических маршрутов. "Предлагаем дать возможность строить две и более гостиницы в составе единого инвестпроекта, если их номерной фонд от 120 номеров и они расположены вдоль автомобильных турмаршрутов. В том числе в многофункциональных зонах дорожного сервиса лимит в программе будет 1 тысяча номеров. Также предлагаем снизить критерии к номерному фонду и площади отелей, если они создаются в рамках вовлечения в хозяйственный оборот объектов культурного наследия", – сказал Решетников, слова которого привели в сообщении.
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россия, туризм
РОССИЯ, Туризм
14:46 25.11.2024
 
Чернышенко ожидает рост числа турпоездок по России по итогам года

Чернышенко: число турпоездок по РФ по итогам года может составить порядка 92 млн

© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Число турпоездок по России благодаря реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" по итогам 2024 года может составить около 92 миллионов против 84 миллионов поездок годом ранее, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" реализуется по поручению Президента Владимира Путина. Суммарно за это время на реализацию мероприятий нацпроекта было направлено более 200 миллиардов федеральных средств. Положительная динамика есть по всем показателям. Например, количество турпоездок по стране - с 45 миллионов в 2020 году увеличилось до 84 миллионов в 2023 году. По итогам 2024 года ожидаем около 92 миллиона турпоездок", - сказал Чернышенко, слова которого привели в аппарате вице-премьера.
Там уточнили, что об этом зампред правительства РФ сообщил на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в РФ. В свою очередь министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что реализация востребованных мер поддержки турбизнеса продолжится в рамках обновленного нацпроекта "Туризм и гостеприимство", реализация которого начнется в 2025 году.
Решетников уточнил, что в рамках программы льготного кредитования поменяются правила отбора коллективных средств размещения. Например, в каждой гостинице, которая будет поддержана по программе льготного кредитования, не менее 5% от всех номеров должны быть предусмотрены для семей с детьми. Также изменения коснутся отелей, расположенных вдоль автомобильных туристических маршрутов.
"Предлагаем дать возможность строить две и более гостиницы в составе единого инвестпроекта, если их номерной фонд от 120 номеров и они расположены вдоль автомобильных турмаршрутов. В том числе в многофункциональных зонах дорожного сервиса лимит в программе будет 1 тысяча номеров. Также предлагаем снизить критерии к номерному фонду и площади отелей, если они создаются в рамках вовлечения в хозяйственный оборот объектов культурного наследия", – сказал Решетников, слова которого привели в сообщении.
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