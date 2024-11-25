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Более 20 самолетов вынужденно сели в аэропортах Турции после пожара - 25.11.2024, ПРАЙМ
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Более 20 самолетов вынужденно сели в аэропортах Турции после пожара
Более 20 самолетов вынужденно сели в аэропортах Турции после пожара - 25.11.2024, ПРАЙМ
Более 20 самолетов вынужденно сели в аэропортах Турции после пожара
Более 20 самолетов вынужденно сели в аэропортах Измира, Даламана и других городов Турции после пожара на борту лайнера в аэропорту Антальи, следует из данных... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T00:42+0300
2024-11-25T00:42+0300
бизнес
стамбул
анталья
измир
росавиация
азимут
turkish airlines
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СТАМБУЛ, 25 ноя - ПРАЙМ. Более 20 самолетов вынужденно сели в аэропортах Измира, Даламана и других городов Турции после пожара на борту лайнера в аэропорту Антальи, следует из данных аэропорта. Пожар начался после посадки выполнявшего рейс Сочи-Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR. В Росавиации сообщали, что пострадавших после посадки самолета нет. Позже в ведомстве добавили, что состояние пассажиров и экипажа самолета уточняется. Кроме того, сообщается, что, предварительно, аварийно-спасательной команде аэропорта удалось оперативно потушить возгорание воздушного судна. Аэропорт турецкой Антальи не будет принимать рейсы до 3.00 мск после пожара на борту лайнера российской авиакомпании "Азимут", вылеты осуществляются с ВПП для военных рейсов, сообщило министерство транспорта и инфраструктуры Турции. Так, в аэропорт Даламана были перенаправлены рейсы из Стамбула компаний Pegasus и BBN, а рейс Turkish Airlines вернулся обратно в Стамбул. В аэропорту Измира в почти 500 километрах от Антальи приземлились рейсы лоукостера SunExpress из Бурсы, Брюсселя, Франкфурта, Берлина, Варшавы и других городов.
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бизнес, стамбул, анталья, измир, росавиация, азимут, turkish airlines
Бизнес, Стамбул, Анталья, ИЗМИР, Росавиация, Азимут, Turkish Airlines
00:42 25.11.2024
 
Более 20 самолетов вынужденно сели в аэропортах Турции после пожара

В аэропортах Измира, Даламана и других городов Турции после пожара сели более 20 самолетов

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СТАМБУЛ, 25 ноя - ПРАЙМ. Более 20 самолетов вынужденно сели в аэропортах Измира, Даламана и других городов Турции после пожара на борту лайнера в аэропорту Антальи, следует из данных аэропорта.
Пожар начался после посадки выполнявшего рейс Сочи-Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR. В Росавиации сообщали, что пострадавших после посадки самолета нет. Позже в ведомстве добавили, что состояние пассажиров и экипажа самолета уточняется. Кроме того, сообщается, что, предварительно, аварийно-спасательной команде аэропорта удалось оперативно потушить возгорание воздушного судна.
Аэропорт турецкой Антальи не будет принимать рейсы до 3.00 мск после пожара на борту лайнера российской авиакомпании "Азимут", вылеты осуществляются с ВПП для военных рейсов, сообщило министерство транспорта и инфраструктуры Турции.
Так, в аэропорт Даламана были перенаправлены рейсы из Стамбула компаний Pegasus и BBN, а рейс Turkish Airlines вернулся обратно в Стамбул. В аэропорту Измира в почти 500 километрах от Антальи приземлились рейсы лоукостера SunExpress из Бурсы, Брюсселя, Франкфурта, Берлина, Варшавы и других городов.
 
БизнесСтамбулАнтальяИЗМИРРосавиацияАзимутTurkish Airlines
 
 
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