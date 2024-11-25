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В Турции предрекли конец доллара и крах США

В Турции предрекли конец доллара и крах США - 25.11.2024, ПРАЙМ

В Турции предрекли конец доллара и крах США

Альтернативная платежная система станет концом доллара и крахом США, доверие к американской валюте подорвано, считает зампредседателя турецкой партии Vatan... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T05:46+0300

2024-11-25T05:46+0300

2024-11-25T05:46+0300

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АНКАРА, 25 ноя – ПРАЙМ. Альтернативная платежная система станет концом доллара и крахом США, доверие к американской валюте подорвано, считает зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. США сами своими действиями ограничивают использование доллара как расчетной единицы, поэтому его доля в расчетах и резервах в мире снижается, заявил ранее на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС президент РФ Владимир Путин. "Мы видим, что доверие к доллару в основном подорвано. Подрыв доверия к доллару усиливает тенденцию к бегству от него. Появление альтернативного платежного средства приведет к концу доллара. Однако события показывают, что бегство от доллара может начаться еще до появления такого платежного средства. Это приведет к краху всей атлантической системы, особенно США", - заявил политик РИА Новости. По его словам, ранее империалистическо-капиталистическая система могла контролировать правительства посредством войн и государственных переворотов и оставлять руководство системой другой развитой капиталистической стране. "Теперь мы видим, что они утратили эту способность. Все страны, особенно Китайская Народная Республика, которые ранее были объединены вокруг атлантической системы в категории развивающихся стран, постепенно начали отделяться от нее. Эти разрывы ослабляют центр Атлантической системы. Мы видим это по санкционной мощи других развитых капиталистических стран, особенно США. Мы видим это по скрытой торговле таких стран, как Германия, Италия и Франция, с Россией, несмотря на санкционное давление США. Даже страны Атлантической системы не соблюдают санкции, введенные ими самими", - сказал политик. "Родина" - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остаётся влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.

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мировая экономика, финансы, сша, германия, италия, владимир путин