https://1prime.ru/20241125/turtsija-853055060.html

В Pegas Touristik рассказали о "пакетных" турах в Турцию

В Pegas Touristik рассказали о "пакетных" турах в Турцию - 25.11.2024, ПРАЙМ

В Pegas Touristik рассказали о "пакетных" турах в Турцию

"Пакетные" туры из городов России в турецкие "непляжные" регионы, например, в Каппадокию, сейчас невозможны из-за низкого спроса, заявила РИА Новости директор... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T07:31+0300

2024-11-25T07:31+0300

2024-11-25T07:31+0300

туризм

бизнес

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pegas touristik

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АНТАЛЬЯ, 25 ноя - ПРАЙМ, Заман Рамазанов. "Пакетные" туры из городов России в турецкие "непляжные" регионы, например, в Каппадокию, сейчас невозможны из-за низкого спроса, заявила РИА Новости директор отдела контрактов Pegas Touristik Гюлин Коджакая. "Начиная со времен пандемии мы запустили туры по Анатолии, чтобы туристы немного отвлеклись от привычного для европейцев массового пляжного отдыха и изучили регион, мы запустили туры из Анкары, в черноморский регион не заходим, но туда ездят индивидуальные туристы. Это не так просто, когда речь идет о привычках туриста. Изменятся ли привычки? Да, но на это уйдет определенное время. Мы сейчас организовываем небольшие туры из Антальи в Каппадокию, Мардин, Эрзурум, горнолыжные туры совмещаем с просветительскими", - заявила Коджакая на полях Конгресса курортного туризма. По ее словам, пока на такие туры спрос небольшой. "Для запуска туров в эти регионы (из РФ – ред.) необходимы самолеты, разрешения на рейсы с учетом ограничений в использовании воздушного пространства, должен быть спрос, чтобы мы могли установить приемлемую цену на билеты. Но сейчас нам сложно набрать группу, чтобы полностью заполнить самолет в Каппадокию", - пояснила Коджакая. Россияне по итогам 10 месяцев текущего года продолжили лидировать по числу посетивших Турцию иностранцев, но в октябре уступили гражданам Германии, следует из статистики турецкого министерства культуры и туризма. За десять месяцев текущего года Турцию посетили более 47,3 миллиона иностранцев, что на 9,2% выше показателей прошлого года, из России туристов прибыло на 7% больше, чем год назад - более 6,24 миллиона. Министр туризма Мехмет Эрсой заявил, что Турция уверенно движется к реализации цели в 61 миллион принятых туристов по итогам года.

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каппадокия

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туризм, бизнес, россия, турция, каппадокия, анкара, pegas touristik