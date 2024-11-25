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Оценена вероятность снижения цен на отели Турции в ближайшем будущем
Оценена вероятность снижения цен на отели Турции в ближайшем будущем - 25.11.2024, ПРАЙМ
Оценена вероятность снижения цен на отели Турции в ближайшем будущем
Снижение цен на отели Турции в ближайшем будущем маловероятно, заявила РИА Новости директор отдела контрактов Pegas Touristik Гюлин Коджакая. | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T06:53+0300
2024-11-25T06:53+0300
2024-11-25T06:53+0300
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АНТАЛЬЯ, 25 ноя - ПРАЙМ. Снижение цен на отели Турции в ближайшем будущем маловероятно, заявила РИА Новости директор отдела контрактов Pegas Touristik Гюлин Коджакая. "С учетом нынешних трудностей с финансами сильного снижения цен не будет, так как никто не хочет работать себе в ущерб. Кратковременное снижение цен наблюдалось (весной - ред.) в связи с падением спроса на фоне широкого предложения, такая ситуация наблюдалась не только на российском рынке. С учетом наблюдаемого в Турции и в мире экономического кризиса отели вряд ли пойдут на такой шаг", - заявила Коджакая на полях Конгресса курортного туризма. По ее словам, туроператоры будут удовлетворены, если удастся сохранить на нынешнем уровне себестоимость отдыха на фоне высокой инфляции в стране. Согласно официальным данным Бюро статистики Турции, стоимость отдыха в отелях Турции в лирах выросла к октябрю на 62% в годовом выражении. По росту цен отдых в отелях уступил лишь стоимости недвижимости и образования.
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турция, выездной туризм, отели
ТУРЦИЯ, выездной туризм, отели
Оценена вероятность снижения цен на отели Турции в ближайшем будущем
Pegas Touristik: снижение цен на отели Турции в ближайшем будущем маловероятно
АНТАЛЬЯ, 25 ноя - ПРАЙМ. Снижение цен на отели Турции в ближайшем будущем маловероятно, заявила РИА Новости директор отдела контрактов Pegas Touristik Гюлин Коджакая.
"С учетом нынешних трудностей с финансами сильного снижения цен не будет, так как никто не хочет работать себе в ущерб. Кратковременное снижение цен наблюдалось (весной - ред.) в связи с падением спроса на фоне широкого предложения, такая ситуация наблюдалась не только на российском рынке. С учетом наблюдаемого в Турции и в мире экономического кризиса отели вряд ли пойдут на такой шаг", - заявила Коджакая на полях Конгресса курортного туризма.
По ее словам, туроператоры будут удовлетворены, если удастся сохранить на нынешнем уровне себестоимость отдыха на фоне высокой инфляции в стране.
Россияне продолжили лидировать по числу посетивших Турцию иностранцев
Согласно официальным данным Бюро статистики Турции, стоимость отдыха в отелях Турции в лирах выросла к октябрю на 62% в годовом выражении. По росту цен отдых в отелях уступил лишь стоимости недвижимости и образования.