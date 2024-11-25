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Посол РФ рассказал, к чему приведет отказ от "всё включено" в Турции - 25.11.2024, ПРАЙМ
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Посол РФ рассказал, к чему приведет отказ от "всё включено" в Турции
Посол РФ рассказал, к чему приведет отказ от "всё включено" в Турции - 25.11.2024, ПРАЙМ
Посол РФ рассказал, к чему приведет отказ от "всё включено" в Турции
Отказ от системы "все включено" в турецких отелях может привести к проблемам с оплатой из-за платежных карт у российских туристов, считает посол РФ в Турции... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T10:12+0300
2024-11-25T10:12+0300
россия
турция
туризм
все включено
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АНКАРА, 25 ноя – ПРАЙМ. Отказ от системы "все включено" в турецких отелях может привести к проблемам с оплатой из-за платежных карт у российских туристов, считает посол РФ в Турции Алексей Ерхов. Система "всё включено" в отелях Турции привела к тому, что туристы почти не выходят из отеля и постоянно едят, что вредно как для их здоровья, так и для раскрытия туристического потенциала страны, заявил ранее РИА Новости президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу. Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу ранее предложил отказаться от этой системы услуг и перейти на вариант, когда туристы выбирают только нужные им опции. В качестве примера Кавалоглу привел вариант выбора отдыха в гостинице "без алкоголя". "Вижу, что в Турции, да и в России, СМИ продолжают дискуссии вокруг возможной корректировки принципа "все включено". Понятно, что система эта далеко не совершенна, чревата издержками, и даже известными потерями. Но вот чем обернется отказ от нее? Сейчас туристы в основном питаются в отелях, механизмы отлажены и функционируют в целом успешно. Допустим, мы переходим на другую систему... "a la сarte". Однако не потребует ли этот переход весьма значительных затрат? В ресторанах "a la сarte" будут востребованы и более качественная, продвинутая логистика, и высококвалифицированные кадры, прежде всего официанты, и намного более сложный бухгалтерский учет" , - сказал дипломат в интервью турецкому экономическому изданию Ekonomi. По его словам, туристы со своей стороны потребуют существенного сокращения стоимости проживания в отелях, раз за еду надо будет доплачивать. "Не станут ли они "голосовать ногами"? Пойдут ли отельеры на дополнительные расходы? И, кстати, как расплачиваться? Наши платежные карты "Мир" не работают. Альтернативные системы то есть, то нет. В общем, все эти вещи требуют скрупулезных подсчетов", - сказал дипломат.
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россия, турция, туризм, все включено
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Туризм, все включено
10:12 25.11.2024
 
Посол РФ рассказал, к чему приведет отказ от "всё включено" в Турции

Посол РФ: отказ от "всё включено" в Турции может привести к проблемам с оплатой

© Unsplash/Meriç DağlıФлаг Турции
Флаг Турции
© Unsplash/Meriç Dağlı
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АНКАРА, 25 ноя – ПРАЙМ. Отказ от системы "все включено" в турецких отелях может привести к проблемам с оплатой из-за платежных карт у российских туристов, считает посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
Система "всё включено" в отелях Турции привела к тому, что туристы почти не выходят из отеля и постоянно едят, что вредно как для их здоровья, так и для раскрытия туристического потенциала страны, заявил ранее РИА Новости президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу. Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу ранее предложил отказаться от этой системы услуг и перейти на вариант, когда туристы выбирают только нужные им опции. В качестве примера Кавалоглу привел вариант выбора отдыха в гостинице "без алкоголя".
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09:29
"Вижу, что в Турции, да и в России, СМИ продолжают дискуссии вокруг возможной корректировки принципа "все включено". Понятно, что система эта далеко не совершенна, чревата издержками, и даже известными потерями. Но вот чем обернется отказ от нее? Сейчас туристы в основном питаются в отелях, механизмы отлажены и функционируют в целом успешно. Допустим, мы переходим на другую систему... "a la сarte". Однако не потребует ли этот переход весьма значительных затрат? В ресторанах "a la сarte" будут востребованы и более качественная, продвинутая логистика, и высококвалифицированные кадры, прежде всего официанты, и намного более сложный бухгалтерский учет" , - сказал дипломат в интервью турецкому экономическому изданию Ekonomi.
По его словам, туристы со своей стороны потребуют существенного сокращения стоимости проживания в отелях, раз за еду надо будет доплачивать.
"Не станут ли они "голосовать ногами"? Пойдут ли отельеры на дополнительные расходы? И, кстати, как расплачиваться? Наши платежные карты "Мир" не работают. Альтернативные системы то есть, то нет. В общем, все эти вещи требуют скрупулезных подсчетов", - сказал дипломат.
 
РОССИЯТУРЦИЯТуризмвсе включено
 
 
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