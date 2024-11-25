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Песков отреагировал на идеи отправки европейских военных на Украину
Песков отреагировал на идеи отправки европейских военных на Украину - 25.11.2024, ПРАЙМ
Песков отреагировал на идеи отправки европейских военных на Украину
Предложения отправить европейских военных на территорию Украины неоднократно озвучивались в ЕС. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T12:14+0300
2024-11-25T12:14+0300
2024-11-25T12:14+0300
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Предложения отправить европейских военных на территорию Украины неоднократно озвучивались в ЕС. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, добавив, что единого мнения касательно этого у лидеров европейских стран нет."Ранее, конечно же, из разных европейских столиц такие идеи озвучивались, но высказывались также различные контраргументы, не в пользу этой идеи. Поэтому единства мнения у европейцев на этот счет нет, но, конечно, какие-то горячие головы появляются", - сказал Песков.Таким образом пресс-секретарь российского президента ответил на вопрос о том, что думают в Кремле о потенциальной отправке европейской армии на линию фронта в том случае, что новоизбранный американский президент Дональд Трамп урежет поддержку Киева.Кроме того, как уточнил Песков, неизвестно, насколько эти сообщения соответствуют действительности.
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россия, украина, дмитрий песков
РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
Песков отреагировал на идеи отправки европейских военных на Украину
Песков: в Европе нет единства мнений по отправке военных на Украину
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Предложения отправить европейских военных на территорию Украины неоднократно озвучивались в ЕС. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, добавив, что единого мнения касательно этого у лидеров европейских стран нет.
"Ранее, конечно же, из разных европейских столиц такие идеи озвучивались, но высказывались также различные контраргументы, не в пользу этой идеи. Поэтому единства мнения у европейцев на этот счет нет, но, конечно, какие-то горячие головы появляются", - сказал Песков.
Таким образом пресс-секретарь российского президента ответил на вопрос о том, что думают в Кремле о потенциальной отправке европейской армии на линию фронта в том случае, что новоизбранный американский президент Дональд Трамп урежет поддержку Киева.
Кроме того, как уточнил Песков, неизвестно, насколько эти сообщения соответствуют действительности.
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