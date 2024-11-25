https://1prime.ru/20241125/ukraina-853062757.html
В Кремле рассказали о возвращении россиян с Украины
В Кремле рассказали о возвращении россиян с Украины - 25.11.2024, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о возвращении россиян с Украины
Россия предпринимает все возможные шаги для возвращения россиян домой, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T12:22+0300
2024-11-25T12:22+0300
2024-11-25T12:22+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия предпринимает все возможные шаги для возвращения россиян домой, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также уточнил, что переговоры по возвращению граждан с территории Украины продолжаются и проводятся по определенным каналам.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о возвращении с Украины 46 жителей Курской области, вывезенных ВСУ после попытки украинских войск прорваться в регион."Подобные договоренности являются результатом очень сложных переговоров. Эти сложные переговоры были проведены, они по определенным каналам продолжаются, делается все возможное для того, чтобы все наши граждане вернулись на родину", - рассказал Песков.
https://1prime.ru/20241125/ukraina-853062329.html
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россия, украина, всу
В Кремле рассказали о возвращении россиян с Украины
Песков: РФ делает все возможное для возвращения россиян с Украины
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия предпринимает все возможные шаги для возвращения россиян домой, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он также уточнил, что переговоры по возвращению граждан с территории Украины продолжаются и проводятся по определенным каналам.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о возвращении с Украины 46 жителей Курской области, вывезенных ВСУ после попытки украинских войск прорваться в регион.
"Подобные договоренности являются результатом очень сложных переговоров. Эти сложные переговоры были проведены, они по определенным каналам продолжаются, делается все возможное для того, чтобы все наши граждане вернулись на родину", - рассказал Песков.
Песков отреагировал на идеи отправки европейских военных на Украину