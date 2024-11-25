https://1prime.ru/20241125/ukraina-853066652.html

"Это революция": на Западе заявили о новом этапе конфликта на Украине

"Это революция": на Западе заявили о новом этапе конфликта на Украине - 25.11.2024, ПРАЙМ

"Это революция": на Западе заявили о новом этапе конфликта на Украине

Применение Москвой ракеты "Орешник" на Украине свидетельствует о начале нового этапа конфликта. Таким мнением на своем YouTube-канале поделился британский... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T14:22+0300

2024-11-25T14:22+0300

2024-11-25T14:22+0300

политика

украина

запад

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Применение Москвой ракеты "Орешник" на Украине свидетельствует о начале нового этапа конфликта. Таким мнением на своем YouTube-канале поделился британский аналитик Александр Меркурис."Это стало важнейшей революцией", — заметил эксперт.По словам Меркуриса, эти ракеты невозможно перехватить украинскими или западными системами ПВО. Он считает, что это существенно меняет технологию ведения боевых действий.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в ответ на применение британского и американского оружия Россия нанесла удар новой баллистической ракетой "Орешник" по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, включая комплекс в Днепропетровске.По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия направила Соединенным Штатам уведомление об испытаниях баллистической ракеты за 30 минут до запуска.

https://1prime.ru/20241125/nato-853065661.html

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