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"Это революция": на Западе заявили о новом этапе конфликта на Украине - 25.11.2024, ПРАЙМ
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"Это революция": на Западе заявили о новом этапе конфликта на Украине
"Это революция": на Западе заявили о новом этапе конфликта на Украине - 25.11.2024, ПРАЙМ
"Это революция": на Западе заявили о новом этапе конфликта на Украине
Применение Москвой ракеты "Орешник" на Украине свидетельствует о начале нового этапа конфликта. Таким мнением на своем YouTube-канале поделился британский... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T14:22+0300
2024-11-25T14:22+0300
политика
украина
запад
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Применение Москвой ракеты "Орешник" на Украине свидетельствует о начале нового этапа конфликта. Таким мнением на своем YouTube-канале поделился британский аналитик Александр Меркурис."Это стало важнейшей революцией", — заметил эксперт.По словам Меркуриса, эти ракеты невозможно перехватить украинскими или западными системами ПВО. Он считает, что это существенно меняет технологию ведения боевых действий.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в ответ на применение британского и американского оружия Россия нанесла удар новой баллистической ракетой "Орешник" по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, включая комплекс в Днепропетровске.По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия направила Соединенным Штатам уведомление об испытаниях баллистической ракеты за 30 минут до запуска.
https://1prime.ru/20241125/nato-853065661.html
украина
запад
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украина, запад
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД
14:22 25.11.2024
 
"Это революция": на Западе заявили о новом этапе конфликта на Украине

Меркурис: на Украине наступил новый этап конфликта после применения "Орешника"

© Фото : Unsplash/Silver RingveeКиев, Украина
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
© Фото : Unsplash/Silver Ringvee
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Применение Москвой ракеты "Орешник" на Украине свидетельствует о начале нового этапа конфликта. Таким мнением на своем YouTube-канале поделился британский аналитик Александр Меркурис.
"Это стало важнейшей революцией", — заметил эксперт.
По словам Меркуриса, эти ракеты невозможно перехватить украинскими или западными системами ПВО. Он считает, что это существенно меняет технологию ведения боевых действий.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в ответ на применение британского и американского оружия Россия нанесла удар новой баллистической ракетой "Орешник" по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, включая комплекс в Днепропетровске.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия направила Соединенным Штатам уведомление об испытаниях баллистической ракеты за 30 минут до запуска.
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