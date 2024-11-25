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"Есть риски". В Раде пожаловались на критическое положение из-за Запада - 25.11.2024, ПРАЙМ
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"Есть риски". В Раде пожаловались на критическое положение из-за Запада
"Есть риски". В Раде пожаловались на критическое положение из-за Запада - 25.11.2024, ПРАЙМ
"Есть риски". В Раде пожаловались на критическое положение из-за Запада
Запад уже устал от конфликта на Украине. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Сергей Рахманин в беседе на YouTube-канале "Желтые кеды". | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T15:37+0300
2024-11-25T15:37+0300
политика
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Запад уже устал от конфликта на Украине. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Сергей Рахманин в беседе на YouTube-канале "Желтые кеды"."Есть риски, и эти риски известны: новая администрация США, усталость от войны, проблема с мобилизацией, проблема с ресурсами, перехват инициативы врагом &lt;...&gt; Это все очень сложно, это все очень критично", — отметил он.Он также выразил обеспокоенность настроениями в Европе и предупредил, что другие партнеры могут начать задаваться вопросом о необходимости тратить деньги на Украину, если Вашингтону не нужна эта война.Москва неоднократно предупреждала западные страны, что поставки оружия в Украину ничего не меняют и только затягивают конфликт, подчеркнув, что США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии.
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украина, рада, сша
Политика, УКРАИНА, Рада, США
15:37 25.11.2024
 
"Есть риски". В Раде пожаловались на критическое положение из-за Запада

Депутат Рады Рахманин: США устали от конфликта на Украине

© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкВерховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Запад уже устал от конфликта на Украине. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Сергей Рахманин в беседе на YouTube-канале "Желтые кеды".
"Есть риски, и эти риски известны: новая администрация США, усталость от войны, проблема с мобилизацией, проблема с ресурсами, перехват инициативы врагом <...> Это все очень сложно, это все очень критично", — отметил он.
Он также выразил обеспокоенность настроениями в Европе и предупредил, что другие партнеры могут начать задаваться вопросом о необходимости тратить деньги на Украину, если Вашингтону не нужна эта война.
Москва неоднократно предупреждала западные страны, что поставки оружия в Украину ничего не меняют и только затягивают конфликт, подчеркнув, что США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии.
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