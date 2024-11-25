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Предварительно оценен ущерб от потери горевшего в Анталье SSJ-100 - 25.11.2024, ПРАЙМ
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Предварительно оценен ущерб от потери горевшего в Анталье SSJ-100
Предварительно оценен ущерб от потери горевшего в Анталье SSJ-100 - 25.11.2024, ПРАЙМ
Предварительно оценен ущерб от потери горевшего в Анталье SSJ-100
Ущерб авиакомпании "Азимут" от потери горевшего в Анталье самолета может составить 2-3 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник на страховом рынке. | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T15:51+0300
2024-11-25T15:51+0300
азимут
анталья
происшествие
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Ущерб авиакомпании "Азимут" от потери горевшего в Анталье самолета может составить 2-3 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник на страховом рынке. "По Анталии - это полная гибель самолета. С учетом возраста - до 2-3 миллиардов рублей. Именно по имуществу, каско судна", - сказал источник. Накануне вечером после посадки выполнявшего рейс Сочи - Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших нет. Аэропорт турецкой Антальи уже вернулся к работе в обычном режиме. В СК России РИА Новости сообщали, что после возгорания в Турции фюзеляжа самолета, прилетевшего рейсом из Сочи, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.
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Горящий самолет авиакомпании "Азимут" в Анталье
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азимут, анталья, происшествие
Азимут, Анталья, происшествие
15:51 25.11.2024
 
Предварительно оценен ущерб от потери горевшего в Анталье SSJ-100

Источник: ущерб от пожара SSJ-100 в Анталии может достичь 2-3 млрд рублей

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Ущерб авиакомпании "Азимут" от потери горевшего в Анталье самолета может составить 2-3 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник на страховом рынке.
"По Анталии - это полная гибель самолета. С учетом возраста - до 2-3 миллиардов рублей. Именно по имуществу, каско судна", - сказал источник.
Накануне вечером после посадки выполнявшего рейс Сочи - Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших нет. Аэропорт турецкой Антальи уже вернулся к работе в обычном режиме.
В СК России РИА Новости сообщали, что после возгорания в Турции фюзеляжа самолета, прилетевшего рейсом из Сочи, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.
Туристы из России в аэропорту в Анталье - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
В Анталье после посадки загорелся самолет Sukhoi Superjet 100-95LR
08:16
 
АзимутАнтальяпроисшествие
 
 
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