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Предварительно оценен ущерб от потери горевшего в Анталье SSJ-100

Предварительно оценен ущерб от потери горевшего в Анталье SSJ-100 - 25.11.2024, ПРАЙМ

Предварительно оценен ущерб от потери горевшего в Анталье SSJ-100

Ущерб авиакомпании "Азимут" от потери горевшего в Анталье самолета может составить 2-3 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник на страховом рынке. | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T15:51+0300

2024-11-25T15:51+0300

2024-11-25T15:51+0300

азимут

анталья

происшествие

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Ущерб авиакомпании "Азимут" от потери горевшего в Анталье самолета может составить 2-3 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник на страховом рынке. "По Анталии - это полная гибель самолета. С учетом возраста - до 2-3 миллиардов рублей. Именно по имуществу, каско судна", - сказал источник. Накануне вечером после посадки выполнявшего рейс Сочи - Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших нет. Аэропорт турецкой Антальи уже вернулся к работе в обычном режиме. В СК России РИА Новости сообщали, что после возгорания в Турции фюзеляжа самолета, прилетевшего рейсом из Сочи, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

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Горящий самолет авиакомпании "Азимут" в Анталье Горящий самолет авиакомпании "Азимут" в Анталье 2024-11-25T15:51+0300 true PT1M09S

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азимут, анталья, происшествие