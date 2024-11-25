https://1prime.ru/20241125/uscherb-853069388.html
Предварительно оценен ущерб от потери горевшего в Анталье SSJ-100
Предварительно оценен ущерб от потери горевшего в Анталье SSJ-100 - 25.11.2024, ПРАЙМ
Предварительно оценен ущерб от потери горевшего в Анталье SSJ-100
Ущерб авиакомпании "Азимут" от потери горевшего в Анталье самолета может составить 2-3 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник на страховом рынке. | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T15:51+0300
2024-11-25T15:51+0300
2024-11-25T15:51+0300
азимут
анталья
происшествие
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/19/853069242_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ed40c8dba4d9abd258e7ba0da7447973.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Ущерб авиакомпании "Азимут" от потери горевшего в Анталье самолета может составить 2-3 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник на страховом рынке. "По Анталии - это полная гибель самолета. С учетом возраста - до 2-3 миллиардов рублей. Именно по имуществу, каско судна", - сказал источник. Накануне вечером после посадки выполнявшего рейс Сочи - Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших нет. Аэропорт турецкой Антальи уже вернулся к работе в обычном режиме. В СК России РИА Новости сообщали, что после возгорания в Турции фюзеляжа самолета, прилетевшего рейсом из Сочи, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.
https://1prime.ru/20241125/antal'ja-853051274.html
анталья
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/19/853069242_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d73296fd14d8c5589783d0b75a4d83cc.jpg
Горящий самолет авиакомпании "Азимут" в Анталье
Горящий самолет авиакомпании "Азимут" в Анталье
2024-11-25T15:51+0300
true
PT1M09S
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азимут, анталья, происшествие
Азимут, Анталья, происшествие
Предварительно оценен ущерб от потери горевшего в Анталье SSJ-100
Источник: ущерб от пожара SSJ-100 в Анталии может достичь 2-3 млрд рублей
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Ущерб авиакомпании "Азимут" от потери горевшего в Анталье самолета может составить 2-3 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник на страховом рынке.
"По Анталии - это полная гибель самолета. С учетом возраста - до 2-3 миллиардов рублей. Именно по имуществу, каско судна", - сказал источник.
Накануне вечером после посадки выполнявшего рейс Сочи - Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших нет. Аэропорт турецкой Антальи уже вернулся к работе в обычном режиме.
В СК России РИА Новости сообщали, что после возгорания в Турции фюзеляжа самолета, прилетевшего рейсом из Сочи, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.
В Анталье после посадки загорелся самолет Sukhoi Superjet 100-95LR