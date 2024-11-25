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Не было печали. Этот налог нужно заплатить до конца недели

Не было печали. Этот налог нужно заплатить до конца недели - 25.11.2024, ПРАЙМ

Не было печали. Этот налог нужно заплатить до конца недели

До 1 декабря вкладчики впервые обязаны заплатить налог на вклады за 2023 год. Как рассчитывается его сумма, кто освобожден от налога, как платить и что ждет... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T04:04+0300

2024-11-25T04:04+0300

2024-11-25T04:04+0300

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налог на банковские вклады

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МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ, Олег Обухов. До 1 декабря вкладчики впервые обязаны заплатить налог на вклады за 2023 год. Как рассчитывается его сумма, кто освобожден от налога, как платить и что ждет "уклонистов" - читайте в материале "Прайма".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramМораторий снят – настал час иксСейчас к налогу с дохода от банковского вклада часто применяется эпитет "впервые". Да, оплатить его в этом году россиянам предстоит действительно в первый раз. Однако соответствующему закону уже три года. Активно готовить к нему граждан начали в 2020, опираясь на мировую практику. А вступил в силу – с 1 января 2021 года. Планы на новый вид сборов нарушили последствия пандемии. В марте 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты налога за 2021 и 2022 годы, тем самым облегчив тогда и без того серьезную финансовую нагрузку на граждан. С 2023 года мораторий был снят и теперь настал час икс. По сути, получилось так, что у россиян было достаточно времени свыкнуться с тем, что рано или поздно придется поделиться с государством доходами от вкладов и других банковских инструментов.Прежде всего, стоит понимать, говорят специалисты, что налог начисляют не на всю сумму вклада, а на начисленные по нему проценты, и то, если их сумма больше установленного лимита. Когда доход оказывается меньше лимита, то не о чем беспокоиться, отмечает руководитель отдела финансово-экономических исследований экспертной компании "АльфаПро" Людмила Хапугина."Лимит зависит от ключевой ставки Банка России. Его рассчитывают по формуле: один миллион рублей умножается на максимальное значение ключевой ставки Банка России (в 2023 году – 15 процентов, – ред.). По налогу на вклад будет действовать упрощённый порядок взимания, то есть подавать декларацию не нужно. До 1 февраля банки (обслуживающие вклады, – ред.) сами передают в Федеральную налоговую службу данные о начисленных процентах следующего за отчетным года, а после этого налоговики начисляют НДФЛ. В 2024 году ставка (для оплаты, – ред.) налога на доход по вкладам для физических лиц составляет 13 процентов, если совокупный (суммарный) годовой доход физического лица не превышает 5 миллионов рублей, и – 15 процентов, если превышает", – пояснила эксперт.Суммы и формула расчётаФНС должна была до 30 октября уведомить налогоплательщиков о сумме и дате, до наступления которой необходимо заплатить налог за прошлый год - это 1 декабря 2024 года. Физическим лицам достаточно оплатить налог по полученному уведомлению в установленные сроки. Согласно налоговому кодексу, налогами облагаются доходы по вкладам, карточным и накопительным счетам, которые были получены свыше лимита. Исключение – вклады и счета, ставка по которым была менее 1 процента. Сумма налога рассчитывается, исходя из превышения доходов над необлагаемым минимумом, приводит пример юрист компании "КСК Групп" Джавид Эйюбов."Например, при ключевой ставке 10 процентов необлагаемый минимум составит 100 тысяч рублей в год. Если доход по вкладам составил 150 тысяч рублей, то сумма, облагаемая налогом, составляет 50 тысяч рублей. Придется заплатить налог – 13 процентов от этой суммы, то есть, 6,5 тысяч рублей", - говорит эксперт.В 2023 году необлагаемая налогом сумма дохода от вклада составляет 150 тысяч рублей. Учитывая то, что в 2024 году Банк России несколько раз повышал ключевую ставку, то необлагаемая сумма повысится до 210 тысяч рублей, что соответствует ключевой ставке ЦБ на данный момент, рассказывает руководитель продукта "Вклады" финансового маркетплейса "Сравни" Илья Васильков."Следующее заседание Банка России запланировано на 20 декабря 2024 года. Если ЦБ РФ не проведет внеочередное заседание до этого момента, налогооблагаемая база на конец года останется неизменной, поскольку при расчетах учитывается максимальная ставка за год до 1 декабря", – уточнил экономист.Налог с процентного дохода по вкладам в 2025 году надо будет заплатить, учитывая новые вводные значения, предупреждает старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Андрей Сироткин."Например, на текущий момент ключевая ставка ЦБ составляет 21 процент. Соответственно, если доходы по вкладам превысят 21 процент от одного миллиона рублей, то есть вкладчик заработает более 210 тысяч рублей, то ставка 13 процентов будет применяться с учетом этой суммы. Если доход превысит 5 миллионов рублей, то процентная ставка будет составлять 15 процентов годовых", – указал специалист.Налог взимается также с доходов от валютных вкладов и счетов. Сбор придется платить вне зависимости от размера процентной ставки. Доходы по валютным вкладам будут пересчитываться в рубли по курсу ЦБ, который действовал на день выплаты процентов. Если курс иностранной валюты за время действия депозита вырос, налог с валютной разницы платить не нужно. Сумма вклада – не доход, а имущество, следовательно, налогом не облагается.Уведомление и способы оплаты"Убежать" от налога, открывая несколько вкладов на одного человека в разных банках, не удастся. В ФНС поступает вся информация от всех банков. Данные суммируются, и на их основе выставляется налоговый счет, в котором учтены все доходы от банковских продуктов. О сумме налога, как правило, информируют налоговые органы электронным письмом, либо уведомлением через "Госуслуги". Но самый оптимальный и удобный способ, считает Сироткин, это – зайти в свой личный кабинет на портале Федеральной налоговой службы. Там указана сумма доходов по вкладам и накопительным счетам, открытым во всех банках России и, конечно, сумма налога. "Рекомендуется проверить наличие уведомлений. Оплатить налог можно разными способами. Перечень способов оплаты налогов указан в личном кабинете ФНС. В частности – через кассу банка, через банковское приложение, через приложение "Налоги ФЛ", – отметил эксперт.Исключения и послабленияВ соответствии с действующим законодательством, для пенсионеров и людей с инвалидностью нет каких-либо послаблений или льгот по уплате налога на доход по вкладам. Сбор с них взимается на общих основаниях. При этом, напоминает Эйюбов, не подлежат налогообложению вклады, оформленные на специальных условиях. Например, социальные счета для определенных категорий граждан (пенсионеров, инвалидов), если это предусмотрено законодательством. Вдобавок, отмечает Хапугина, освобождены от НДФЛ проценты по счетам эскроу (специальные счета для покупателей строящейся недвижимости). Такие специальные счета в банке используют в сделках, чтобы снизить риски. Одна сторона вносит на счет деньги, и они замораживаются. Вторая сторона получит их, если исполнит свои обязательства перед первой, детализируют эксперты. Еще один нюанс: если гражданин России стал обладателем банковского вклада и полученного от него процентного дохода по наследству, то он освобождается от налога. В то же время, если уже после вступления в наследство доход был получен, то он считается прибылью наследника. В таком случае придется налог заплатить.Штрафы и уголовная ответственностьЕсли налог не будет вовремя уплачен, налогоплательщик автоматически попадает под санкции ФНС. В их числе – пени, размер которых составляет 1/300 действующей ключевой ставки Центрального банка от неуплаченной суммы налога за каждый день просрочки. Кроме того, неплательщику грозит штраф, который может составить до 20 процентов от неуплаченной суммы налога. К злостному "уклонисту", предупреждает Эйюбов, могут быть применены и более серьёзные меры. В частности – арест счетов, запрет выезда за границу и другие меры принудительного исполнения, вплоть до уголовной ответственности.Эффект для госказныРоссийский бюджет благодаря налогу на доход по вкладам в 2024 году получит дополнительные 114 миллиардов рублей, сообщил глава ФНС Даниил Егоров. В результате у государства появится возможность оказать более ощутимую поддержку тем россиянам, которые оказались в трудной финансовой ситуации. Собственно, с этой целью и вводился новый вид налога. К слову, когда в июне вносились поправки в закон "О бюджете", Минфин предполагал, что казна дополнительно пополнится на сумму в 101,58 миллиарда рублей. По сути, государство может получить поступлений от нового вида налога больше на 12,2 процента, чем рассчитывало изначально.

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

эксклюзив, налог на банковские вклады, банковский вклад