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Рябков назвал потенциальные цели в Европе в случае военного конфликта

Рябков назвал потенциальные цели в Европе в случае военного конфликта - 25.11.2024, ПРАЙМ

Рябков назвал потенциальные цели в Европе в случае военного конфликта

Расположенные в Европе базы США, на которых будет размещаться тактическое ядерное оружие, могут стать потенциальными целями России в случае разжигания военного... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T15:21+0300

2024-11-25T15:21+0300

2024-11-25T15:21+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Расположенные в Европе базы США, на которых будет размещаться тактическое ядерное оружие, могут стать потенциальными целями России в случае разжигания военного конфликта. Об этом предупредил заместитель главы МИД Сергей Рябков. "Перечень целей относится всегда к категории наиболее засекреченных элементов военного планирования. Те, кто занимается этим вопросом профессионально, прекрасно понимают, какого рода объекты относятся к приоритетным целям в ситуации гипотетического конфликта. И элементы системы передового развертывания американских средств, нацеленных на нашу территорию, в том числе тактических ядерных вооружений, конечно же, никоим образом не выводятся за скобки", - сказал Рябков. В то же время, он, комментируя новую ракетную систему средней дальности "Орешник", сообщил, что никаких ограничений на потенциальное развертывание российских ракет. По его словам, к ДСНВ подобные системы не имеют никакого отношения.Кроме того, Рябков отметил действие меморандума о понимании об уведомлениях о пусках ракет, который был заключен между Россией и Со6единенными Штатами в 1998 году. По его словам, в рамках этого документа Россия уведомила США об испытательном боевом пуске ракеты "Орешник".Ранее СМИ писало, что Великобритания и Франция узнали о применении Россией "Орешника" от США.

https://1prime.ru/20241125/oreshnik-853060687.html

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