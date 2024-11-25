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Рябков назвал потенциальные цели в Европе в случае военного конфликта
Рябков назвал потенциальные цели в Европе в случае военного конфликта - 25.11.2024, ПРАЙМ
Рябков назвал потенциальные цели в Европе в случае военного конфликта
Расположенные в Европе базы США, на которых будет размещаться тактическое ядерное оружие, могут стать потенциальными целями России в случае разжигания военного... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T15:21+0300
2024-11-25T15:21+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Расположенные в Европе базы США, на которых будет размещаться тактическое ядерное оружие, могут стать потенциальными целями России в случае разжигания военного конфликта. Об этом предупредил заместитель главы МИД Сергей Рябков. "Перечень целей относится всегда к категории наиболее засекреченных элементов военного планирования. Те, кто занимается этим вопросом профессионально, прекрасно понимают, какого рода объекты относятся к приоритетным целям в ситуации гипотетического конфликта. И элементы системы передового развертывания американских средств, нацеленных на нашу территорию, в том числе тактических ядерных вооружений, конечно же, никоим образом не выводятся за скобки", - сказал Рябков. В то же время, он, комментируя новую ракетную систему средней дальности "Орешник", сообщил, что никаких ограничений на потенциальное развертывание российских ракет. По его словам, к ДСНВ подобные системы не имеют никакого отношения.Кроме того, Рябков отметил действие меморандума о понимании об уведомлениях о пусках ракет, который был заключен между Россией и Со6единенными Штатами в 1998 году. По его словам, в рамках этого документа Россия уведомила США об испытательном боевом пуске ракеты "Орешник".Ранее СМИ писало, что Великобритания и Франция узнали о применении Россией "Орешника" от США.
https://1prime.ru/20241125/oreshnik-853060687.html
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Вооружения, РОССИЯ, ЕВРОПА, США
Рябков назвал потенциальные цели в Европе в случае военного конфликта
Рябков назвал тактическое ядерное оружие США в Европе целью в случае конфликта
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Расположенные в Европе базы США, на которых будет размещаться тактическое ядерное оружие, могут стать потенциальными целями России в случае разжигания военного конфликта. Об этом предупредил заместитель главы МИД Сергей Рябков.
"Перечень целей относится всегда к категории наиболее засекреченных элементов военного планирования. Те, кто занимается этим вопросом профессионально, прекрасно понимают, какого рода объекты относятся к приоритетным целям в ситуации гипотетического конфликта. И элементы системы передового развертывания американских средств, нацеленных на нашу территорию, в том числе тактических ядерных вооружений, конечно же, никоим образом не выводятся за скобки", - сказал Рябков.
"Небольшая воронка". Киев заявил о незначительном ущербе от "Орешника"
В то же время, он, комментируя новую ракетную систему средней дальности "Орешник", сообщил, что никаких ограничений на потенциальное развертывание российских ракет. По его словам, к ДСНВ подобные системы не имеют никакого отношения.
Кроме того, Рябков отметил действие меморандума о понимании об уведомлениях о пусках ракет, который был заключен между Россией и Со6единенными Штатами в 1998 году. По его словам, в рамках этого документа Россия уведомила США об испытательном боевом пуске ракеты "Орешник".
Ранее СМИ писало, что Великобритания и Франция узнали о применении Россией "Орешника" от США.