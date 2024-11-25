Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рябков назвал потенциальные цели в Европе в случае военного конфликта - 25.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20241125/vooruzhenie-853068183.html
Рябков назвал потенциальные цели в Европе в случае военного конфликта
Рябков назвал потенциальные цели в Европе в случае военного конфликта - 25.11.2024, ПРАЙМ
Рябков назвал потенциальные цели в Европе в случае военного конфликта
Расположенные в Европе базы США, на которых будет размещаться тактическое ядерное оружие, могут стать потенциальными целями России в случае разжигания военного... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T15:21+0300
2024-11-25T15:21+0300
вооружения
россия
европа
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850057191_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9790cd4ba9d271ef178783f558e9bc69.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Расположенные в Европе базы США, на которых будет размещаться тактическое ядерное оружие, могут стать потенциальными целями России в случае разжигания военного конфликта. Об этом предупредил заместитель главы МИД Сергей Рябков. "Перечень целей относится всегда к категории наиболее засекреченных элементов военного планирования. Те, кто занимается этим вопросом профессионально, прекрасно понимают, какого рода объекты относятся к приоритетным целям в ситуации гипотетического конфликта. И элементы системы передового развертывания американских средств, нацеленных на нашу территорию, в том числе тактических ядерных вооружений, конечно же, никоим образом не выводятся за скобки", - сказал Рябков. В то же время, он, комментируя новую ракетную систему средней дальности "Орешник", сообщил, что никаких ограничений на потенциальное развертывание российских ракет. По его словам, к ДСНВ подобные системы не имеют никакого отношения.Кроме того, Рябков отметил действие меморандума о понимании об уведомлениях о пусках ракет, который был заключен между Россией и Со6единенными Штатами в 1998 году. По его словам, в рамках этого документа Россия уведомила США об испытательном боевом пуске ракеты "Орешник".Ранее СМИ писало, что Великобритания и Франция узнали о применении Россией "Орешника" от США.
https://1prime.ru/20241125/oreshnik-853060687.html
европа
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850057191_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_fb7aff4dcefaee02271d561a69b6b60f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, европа, сша
Вооружения, РОССИЯ, ЕВРОПА, США
15:21 25.11.2024
 
Рябков назвал потенциальные цели в Европе в случае военного конфликта

Рябков назвал тактическое ядерное оружие США в Европе целью в случае конфликта

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкП/к замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова
П/к замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Расположенные в Европе базы США, на которых будет размещаться тактическое ядерное оружие, могут стать потенциальными целями России в случае разжигания военного конфликта. Об этом предупредил заместитель главы МИД Сергей Рябков.
"Перечень целей относится всегда к категории наиболее засекреченных элементов военного планирования. Те, кто занимается этим вопросом профессионально, прекрасно понимают, какого рода объекты относятся к приоритетным целям в ситуации гипотетического конфликта. И элементы системы передового развертывания американских средств, нацеленных на нашу территорию, в том числе тактических ядерных вооружений, конечно же, никоим образом не выводятся за скобки", - сказал Рябков.
Запуск ракеты Minuteman III. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
"Небольшая воронка". Киев заявил о незначительном ущербе от "Орешника"
11:16
В то же время, он, комментируя новую ракетную систему средней дальности "Орешник", сообщил, что никаких ограничений на потенциальное развертывание российских ракет. По его словам, к ДСНВ подобные системы не имеют никакого отношения.
Кроме того, Рябков отметил действие меморандума о понимании об уведомлениях о пусках ракет, который был заключен между Россией и Со6единенными Штатами в 1998 году. По его словам, в рамках этого документа Россия уведомила США об испытательном боевом пуске ракеты "Орешник".
Ранее СМИ писало, что Великобритания и Франция узнали о применении Россией "Орешника" от США.
 
ВооруженияРОССИЯЕВРОПАСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала