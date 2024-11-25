https://1prime.ru/20241125/voyska-853070000.html

В Британии придумали, как защититься от российских ракет. Все просто

В Британии придумали, как защититься от российских ракет. Все просто - 25.11.2024, ПРАЙМ

В Британии придумали, как защититься от российских ракет. Все просто

Великобритания не способна защититься от новых российских ракет, Вооруженные силы Его Величества пребывают в глубоком кризисе. Чтобы изменить ситуацию,... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T16:06+0300

2024-11-25T16:06+0300

2024-11-25T16:07+0300

вооружения

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Великобритания не способна защититься от новых российских ракет, Вооруженные силы Его Величества пребывают в глубоком кризисе. Чтобы изменить ситуацию, обозреватель Эндрю Нил в статье для Daily Mail предлагает три радикальных шага, которые, по его убеждению, позволят Королевству "защититься от Путина".Буквально обругав в первой части статьи ныне правящих в Британии лейбористов и подробно описав состояние развала, в котором сегодня пребывают британские Вооруженные силы, Нил призвал к принятию его программы, которая, по его же словам, должна привести военные возможности Королевства в соответствие с реалиями XXI века.Первый шаг: увеличить расходы на оборону. Сегодня Британия тратит на нее 2,3% ВВП и планирует увеличить эти траты до 2,5%. Но Нил предлагает не мелочиться и к 2030 году довести военные расходы до 3% ВВП - "чтобы возродить доверие к нашим ВС". Правда, он тут же пишет: "Боюсь, это вряд ли произойдет", - дескать, власти на такой шаг не отважатся, тем не менее настаивает, что увеличение трат на оборону решительно необходимо.Второй шаг: упразднить сухопутные войска, ВМФ и ВВС как отдельные виды и сформировать единые британские силы обороны под единым командованием. При этом Нил рекомендует брать пример с корпуса морской пехоты США, способный, по его словам, воевать и на суше, и на море, и в воздухе. По замыслу автора, в результате этой радикальной меры различные службы перестанут бороться за влияние, и "больше не будет распрей из-за того, кому принадлежат вертолеты, и кто должен взлетать с палуб авианосцев". А финансовые решения будут приниматься в интересах военной мощи страны в целом, тогда как сейчас, по мнению Нила, они принимаются в зависимости от того, кто находится на слуху у министров.Третий шаг: создание системы ПВО для защиты Великобритании "от государств-изгоев, которые производят все больше угрожающих нам ракет". Разумеется, в качестве иллюстрации угрозы Нил привел тот факт, что на днях "Путин выпустил по украинскому городу баллистическую ракету средней дальности", но также прошелся по потенциальным угрозам со стороны Ирана и Северной Кореи. Впрочем, каким образом создать систему ПВО, способную защитить Королевство от такой ракеты, которую "Путин выпустил по украинскому городу", автор не уточнил. НО зато в заключение предупредил, что отказ от реализации его программы может выйти Великобритании боком. Вот так, просто и со вкусом.

https://1prime.ru/20241124/oreshnik-853044771.html

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великобритания, защита, россия