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АСВ начало выплату страхового возмещения вкладчикам БКФ

АСВ начало выплату страхового возмещения вкладчикам БКФ - 25.11.2024, ПРАЙМ

АСВ начало выплату страхового возмещения вкладчикам БКФ

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начинает выплату страхового возмещения вкладчикам банка БКФ через банк-агент, которым стал ВТБ, сообщает агентство. | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T10:12+0300

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экономика

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начинает выплату страхового возмещения вкладчикам банка БКФ через банк-агент, которым стал ВТБ, сообщает агентство. "АСВ начинает выплату страхового возмещения вкладчикам "Банка БКФ" через банк-агент. Вкладчики-физлица ООО "Банк БКФ" могут подать с 25 ноября 2024 года заявление на выплату страхового возмещения через банк-агент - Банк ВТБ (ПАО), действующий от имени государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", - говорится в сообщении. Получить страховку онлайн вкладчики БКФ могут с 20 ноября 2024 года, отметили в АСВ. Для этого им нужно оформить заявление на сайте агентства или на портале "Госуслуги", страховое возмещение выплачивается из фонда обязательного страхования вкладов, добавили там. В агентстве уточнили, что вкладчики, у которых в банке БКФ хранилось больше 1,4 миллиона рублей, а также клиенты, чьи вклады не подлежат страхованию, для возврата своих накоплений должны подать требование кредитора. АСВ будет выплачивать им средства в период ликвидации кредитной организации, заключили там. ЦБ РФ с 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у БКФ, занимавшего 230-е место в банковской системе РФ по величине активов. Регулятор отмечал низкое качество активов и хроническую убыточность банка, а также его вовлеченность в подозрительные операции клиентов, в основном по выводу средств за рубеж. БКФ стал пятым российским банком, лишившимся лицензии в 2024 году.

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россия, бкф