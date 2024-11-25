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Times вбросила тему взрыва посылки DHL за пять дней до ЧП в Литве

Times вбросила тему взрыва посылки DHL за пять дней до ЧП в Литве - 25.11.2024, ПРАЙМ

Times вбросила тему взрыва посылки DHL за пять дней до ЧП в Литве

За пять дней до катастрофы самолета DHL в Вильнюсе ведущая британская газета The Times вбрасывала версию о вероятном ответе Москвы на удары западными... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T15:38+0300

2024-11-25T15:38+0300

2024-11-25T15:41+0300

литва

dhl

происшествие

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. За пять дней до катастрофы самолета DHL в Вильнюсе ведущая британская газета The Times вбрасывала версию о вероятном ответе Москвы на удары западными дальнобойными ракетами, в которой фигурируют "посылки DHL, способные взорвать самолет", хаб DHL в Лейпциге и Литве, выяснило РИА Новости. Как сообщил агентству первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, статья возникла не просто так. Ее целью была подготовка западного общественного мнения: провокация планировалась для того, чтобы свалить вину на Россию.В опубликованной утром 20 ноября статье The Times под заголовком "Как Путин может отомстить после удара Storm Shadow по России", сообщалось, что 22 июля в логистическом центре DHL на окраине Бирмингема произошло возгорание посылки. Еще одна посылка якобы сожгла содержимое грузового контейнера на объекте DHL в немецком Лейпциге. Зажигательные устройства, замаскированные под электрические массажные машины, были отправлены из Литвы, "которая обвинила российскую военную разведку", писало британское издание.Спустя пять дней летевший из Лейпцига самолет DHL потерпел крушение в Литве. По мнению Журавлева, материал был опубликован не случайно, и "когда в западных средствах массовой информации вдруг, как по команде, начинают обвинять Россию в чем-то, сразу следует насторожиться". "Недаром ведь со ссылками на анонимные источники британская пресса недавно утверждала, что российские спецслужбы могут готовить акции против Запада при помощи посылок DHL. Явно в тот момент уже готова была провокация с самолетом, который потерпел теперь крушение в Вильнюсе. Выстраивается причинно-следственная связь – они предупредили, и вот, почти немедленно, все и свершилось", - сказал Журавлев РИА Новости. Он предположил, что целью этой операции, спланированной на Западе, было обвинить Россию. "Сделано топорно, впопыхах, но когда это мешало? Дело Скрипалей вообще было основано лишь на домыслах и предположениях, знаменитых "хайли лайкли", а ведь санкции против России в итоге все равно были введены. Так и работает коллективный Запад", - сказал депутат.Ранее сообщалось, что грузовой самолет DHL, разбившийся в Литве, летел из Лейпцига и лишь по случайности не задел жилой дом. В качестве версий причин катастрофы называют технические неполадки и человеческий фактор, но не исключен и теракт.

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литва, dhl, происшествие