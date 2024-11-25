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Яхта с туристами затонула около египетского Марса-Алама

Яхта с туристами затонула около египетского Марса-Алама - 25.11.2024, ПРАЙМ

Яхта с туристами затонула около египетского Марса-Алама

В Красном море у побережья Марса-Алама затонула туристическая яхта с более чем 30 пассажирами на борту. Об этом говорится в сообщении администрация провинции. | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T13:30+0300

2024-11-25T13:30+0300

2024-11-25T13:43+0300

происшествия

египет

яхта

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. В Красном море у побережья Марса-Алама затонула туристическая яхта с более чем 30 пассажирами на борту. Об этом говорится в сообщении администрация провинции."Губернатор Красного моря Амр Ханафи объявил об обнаружении выживших в инциденте с затоплением туристической яхты", - отмечается в тексте заявления.По информации администрации, сообщение о происшествии с яхтой Sea Story поступило в 5.30 утра по местному времени. На борту находилось 31 турист из разных стран и 14 членов экипажа.По данным генерального консула России в Хургаде Виктора Воропаева, россиян на борту не было.Причина затопления яхты в настоящее время неизвестна, продолжаются поисковые работы.

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египет

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египет, яхта