https://1prime.ru/20241125/yakhta-853064958.html
Яхта с туристами затонула около египетского Марса-Алама
Яхта с туристами затонула около египетского Марса-Алама - 25.11.2024, ПРАЙМ
Яхта с туристами затонула около египетского Марса-Алама
В Красном море у побережья Марса-Алама затонула туристическая яхта с более чем 30 пассажирами на борту. Об этом говорится в сообщении администрация провинции. | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T13:30+0300
2024-11-25T13:30+0300
2024-11-25T13:43+0300
происшествия
египет
яхта
https://cdnn.1prime.ru/img/83802/30/838023067_0:156:3091:1894_1920x0_80_0_0_226d5770552177539f15880348fe4cd0.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. В Красном море у побережья Марса-Алама затонула туристическая яхта с более чем 30 пассажирами на борту. Об этом говорится в сообщении администрация провинции."Губернатор Красного моря Амр Ханафи объявил об обнаружении выживших в инциденте с затоплением туристической яхты", - отмечается в тексте заявления.По информации администрации, сообщение о происшествии с яхтой Sea Story поступило в 5.30 утра по местному времени. На борту находилось 31 турист из разных стран и 14 членов экипажа.По данным генерального консула России в Хургаде Виктора Воропаева, россиян на борту не было.Причина затопления яхты в настоящее время неизвестна, продолжаются поисковые работы.
https://1prime.ru/20240909/narkotiki-851442696.html
египет
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83802/30/838023067_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_e9ab93a224a09fd755cabd691a7a47d1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, яхта
Происшествия, ЕГИПЕТ, яхта
Яхта с туристами затонула около египетского Марса-Алама
Яхта с более чем 30 туристами затонула около египетского Марса-Алама
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. В Красном море у побережья Марса-Алама затонула туристическая яхта с более чем 30 пассажирами на борту. Об этом говорится в сообщении администрация провинции.
"Губернатор Красного моря Амр Ханафи объявил об обнаружении выживших в инциденте с затоплением туристической яхты", - отмечается в тексте заявления.
По информации администрации, сообщение о происшествии с яхтой Sea Story поступило в 5.30 утра по местному времени. На борту находилось 31 турист из разных стран и 14 членов экипажа.
По данным генерального консула России в Хургаде Виктора Воропаева, россиян на борту не было.
Причина затопления яхты в настоящее время неизвестна, продолжаются поисковые работы.
Преступники провозят наркотики в Европу на польских яхтах, сообщают СМИ