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Яхта с туристами затонула около египетского Марса-Алама - 25.11.2024, ПРАЙМ
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Яхта с туристами затонула около египетского Марса-Алама
Яхта с туристами затонула около египетского Марса-Алама - 25.11.2024, ПРАЙМ
Яхта с туристами затонула около египетского Марса-Алама
В Красном море у побережья Марса-Алама затонула туристическая яхта с более чем 30 пассажирами на борту. Об этом говорится в сообщении администрация провинции. | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T13:30+0300
2024-11-25T13:43+0300
происшествия
египет
яхта
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. В Красном море у побережья Марса-Алама затонула туристическая яхта с более чем 30 пассажирами на борту. Об этом говорится в сообщении администрация провинции."Губернатор Красного моря Амр Ханафи объявил об обнаружении выживших в инциденте с затоплением туристической яхты", - отмечается в тексте заявления.По информации администрации, сообщение о происшествии с яхтой Sea Story поступило в 5.30 утра по местному времени. На борту находилось 31 турист из разных стран и 14 членов экипажа.По данным генерального консула России в Хургаде Виктора Воропаева, россиян на борту не было.Причина затопления яхты в настоящее время неизвестна, продолжаются поисковые работы.
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египет
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египет, яхта
Происшествия, ЕГИПЕТ, яхта
13:30 25.11.2024 (обновлено: 13:43 25.11.2024)
 
Яхта с туристами затонула около египетского Марса-Алама

Яхта с более чем 30 туристами затонула около египетского Марса-Алама

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЯхта
Яхта - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. В Красном море у побережья Марса-Алама затонула туристическая яхта с более чем 30 пассажирами на борту. Об этом говорится в сообщении администрация провинции.
"Губернатор Красного моря Амр Ханафи объявил об обнаружении выживших в инциденте с затоплением туристической яхты", - отмечается в тексте заявления.
По информации администрации, сообщение о происшествии с яхтой Sea Story поступило в 5.30 утра по местному времени. На борту находилось 31 турист из разных стран и 14 членов экипажа.
По данным генерального консула России в Хургаде Виктора Воропаева, россиян на борту не было.
Причина затопления яхты в настоящее время неизвестна, продолжаются поисковые работы.
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