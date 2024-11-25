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Юань обновил максимум на Мосбирже с марта 2022 года

Юань обновил максимум на Мосбирже с марта 2022 года - 25.11.2024, ПРАЙМ

Юань обновил максимум на Мосбирже с марта 2022 года

Рубль на Московской бирже в понедельник ощутимо падает против юаня, китайская валюта обновляет максимумы с марта 2022 года, подбираясь к уровню 14,5 рубля,... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T16:41+0300

2024-11-25T16:41+0300

2024-11-25T16:41+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль на Московской бирже в понедельник ощутимо падает против юаня, китайская валюта обновляет максимумы с марта 2022 года, подбираясь к уровню 14,5 рубля, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.29 мск рос на 35 копеек, до 14,43 рубля. Рост составил 2,45%. В течение дня юань торгуется в коридоре 14,09-14,45 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 68,8 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 104,87 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,267 против 7,242 на форексе. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Рубль в четверг продолжил по инерции дешеветь и обновил годовой минимум против юаня. Однако после утреннего активного подъема китайской валюты наметилось ее сползание, и она растеряла около половины роста. "Ключевым фактором ослабления рубля остается внешнеторговый. С одной стороны, предложение иностранной валюты остается относительно низким из-за сохраняющегося давления на экспорт со стороны санкций, неблагоприятной геополитической обстановки, а также подешевевшей нефти. В то же время спрос на валюту может и дальше увеличиваться, в том числе из-за традиционного для конца года роста бюджетных трат всех уровней, что вместе с предпраздничным всплеском потребительской активности подстегивает импорт", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Дополнительным негативом для рубля может выступать введение американских санкций против Газпромбанка, который обслуживал существенную часть сырьевого экспорта РФ. Хотя постепенно соответствующие платежи будут перенаправлены через другие банки, это может создавать временные трудности с поступлением валютной выручки в страну, добавляет эксперт. При этом юаневая ставка денежного рынка составляет 15,78% годовых по индикатору RUSFARCNY против 20,9% накануне. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.32 мск снижается на 0,2%, до 74,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падает на 0,8%, до 106,7 пункта. ПРОГНОЗЫ Санкции США против отдельных участников финансового сектора РФ могут привести к временным проблемам с расчетами по внешнеторговым операциям, дисбалансам и волатильности на валютном рынке, полагает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "В подобных условиях курс доллара в течение начавшейся недели может находиться в диапазоне 101-106 рублей, юаня – 13,8-14,5 рубля", - оценивает она. Каких-либо значимых сопротивлений для роста юаня не наблюдается вплоть до психологически важного уровня 15 рублей, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Вряд ли он будет достигнут на этой неделе, однако, учитывая высокую скорость ослабления рубля, такой сценарий полностью исключать нельзя", - добавляет он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мосбиржа, рубль