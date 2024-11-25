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В Киеве заподозрили, что Макрон тайно передал записку Лаврову - 25.11.2024, ПРАЙМ
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В Киеве заподозрили, что Макрон тайно передал записку Лаврову
В Киеве заподозрили, что Макрон тайно передал записку Лаврову - 25.11.2024, ПРАЙМ
В Киеве заподозрили, что Макрон тайно передал записку Лаврову
На саммите G20 президент Франции Эммануэль Макрон мог передать главе МИД России Сергею Лаврову записку. Такое предположение в беседе с YouTube-каналом Politeka... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T18:43+0300
2024-11-25T18:57+0300
политика
эммануэль макрон
сергей лавров
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МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. На саммите G20 президент Франции Эммануэль Макрон мог передать главе МИД России Сергею Лаврову записку. Такое предположение в беседе с YouTube-каналом Politeka высказал украинский политолог Вадим Карасев ."Лавров был, к которому там подбежал Макрон — поздоровался, наверное, передал записочку в Кремль", — отметил украинский политолог, говоря о церемонии совместного фотографирования на недавно прошедшем в Бразилии саммите G20.Вместе с тем Карасев констатировал, что Российская Федерация на сегодняшний день не находится в дипломатической изоляции - это очевидно, учитывая участие РФ в международных мероприятиях и поддержке со стороны других стран. На церемонии совместного фотографирования на саммите G20 в Бразилии Лавров и Макрон пожали друг другу руки.
https://1prime.ru/20241125/makron-853070403.html
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эммануэль макрон, сергей лавров
Политика, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров
18:43 25.11.2024 (обновлено: 18:57 25.11.2024)
 
В Киеве заподозрили, что Макрон тайно передал записку Лаврову

Политолог Карасев: Макрон на саммите G20 мог тайно передать записку Лаврову

© fotolia.com / Reicher% Рукопожатие
% Рукопожатие - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
© fotolia.com / Reicher
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МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. На саммите G20 президент Франции Эммануэль Макрон мог передать главе МИД России Сергею Лаврову записку. Такое предположение в беседе с YouTube-каналом Politeka высказал украинский политолог Вадим Карасев .
"Лавров был, к которому там подбежал Макрон — поздоровался, наверное, передал записочку в Кремль", — отметил украинский политолог, говоря о церемонии совместного фотографирования на недавно прошедшем в Бразилии саммите G20.
Вместе с тем Карасев констатировал, что Российская Федерация на сегодняшний день не находится в дипломатической изоляции - это очевидно, учитывая участие РФ в международных мероприятиях и поддержке со стороны других стран.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
"Отвлекает внимание". Макрона поставили на место из-за Украины
16:22
На церемонии совместного фотографирования на саммите G20 в Бразилии Лавров и Макрон пожали друг другу руки.
 
ПолитикаЭммануэль МакронСергей Лавров
 
 
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