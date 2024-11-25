https://1prime.ru/20241125/zapiska-853076423.html

В Киеве заподозрили, что Макрон тайно передал записку Лаврову

В Киеве заподозрили, что Макрон тайно передал записку Лаврову - 25.11.2024, ПРАЙМ

В Киеве заподозрили, что Макрон тайно передал записку Лаврову

На саммите G20 президент Франции Эммануэль Макрон мог передать главе МИД России Сергею Лаврову записку. Такое предположение в беседе с YouTube-каналом Politeka... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T18:43+0300

2024-11-25T18:43+0300

2024-11-25T18:57+0300

политика

эммануэль макрон

сергей лавров

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МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. На саммите G20 президент Франции Эммануэль Макрон мог передать главе МИД России Сергею Лаврову записку. Такое предположение в беседе с YouTube-каналом Politeka высказал украинский политолог Вадим Карасев ."Лавров был, к которому там подбежал Макрон — поздоровался, наверное, передал записочку в Кремль", — отметил украинский политолог, говоря о церемонии совместного фотографирования на недавно прошедшем в Бразилии саммите G20.Вместе с тем Карасев констатировал, что Российская Федерация на сегодняшний день не находится в дипломатической изоляции - это очевидно, учитывая участие РФ в международных мероприятиях и поддержке со стороны других стран. На церемонии совместного фотографирования на саммите G20 в Бразилии Лавров и Макрон пожали друг другу руки.

https://1prime.ru/20241125/makron-853070403.html

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эммануэль макрон, сергей лавров