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Кто может рассчитывать на тринадцатую зарплату в этом году - 25.11.2024, ПРАЙМ
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Кто может рассчитывать на тринадцатую зарплату в этом году
Кто может рассчитывать на тринадцатую зарплату в этом году - 25.11.2024, ПРАЙМ
Кто может рассчитывать на тринадцатую зарплату в этом году
Решение о выплате тринадцатой зарплаты работникам зависит от воли работодателя. В Трудовом кодексе эта выплата не прописана, как обязательная. Кому ее все же... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T02:02+0300
2024-11-25T02:02+0300
реальные зарплаты
повышение зарплаты
анна иванова
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Решение о выплате тринадцатой зарплаты работникам зависит от воли работодателя. В Трудовом кодексе эта выплата не прописана, как обязательная. Кому ее все же начислят, агентству “Прайм” рассказала Анна Иванова, партнер практики трудового права BGP Litigation.Во многих компаниях есть традиция платить тринадцатую заработную плату. Выплата, по словам юриста, может заменять подарки под Новый год, может быть индексацией, а иногда ее даже прописывают в коллективном договоре.Но зачастую работодатели сами решают, начислять ли дополнительную зарплату отдельным сотрудникам или не выплачивать ее вовсе. "Хотя суды зачастую и рассматривают денежные требования в пользу работников, но с премиями подход иной", - говорит юрист. Ведь эта выплата необязательная и зависит от усмотрения компании.Поэтому рассчитывать на тринадцатую зарплату могут те, кому работодатель решит ее выплатить. Поскольку с 2025 года повышаются размеры налога на доходы физических лиц, то компании стараются начислить и произвести все переменные выплаты до конца 2024 года.В свою очередь работодателям эксперт рекомендует все же включить условие о выплате тринадцатой зарплаты в положение о системе оплаты труда, если такая практика существует. К примеру, можно указать, что выплата осуществляется при наличии положительного финансового результата или что она заменяет ежегодную индексацию.“Буквально 2-3 предложения помогут работодателю в суде, если работник пойдет за выплатой или за индексацией. Ведь премии посвящена всего лишь одна абстрактная статья в Трудовом кодексе, и если в компании что-то не урегулировано, то за нее додумает суд”, - заключила она.
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реальные зарплаты, повышение зарплаты, анна иванова, bgp litigation, эксклюзив
реальные зарплаты, повышение зарплаты, Анна Иванова, BGP Litigation, Эксклюзив
02:02 25.11.2024
 
Кто может рассчитывать на тринадцатую зарплату в этом году

Юрист Иванова: кому выплатить 13-ю зарплату в этом году, решает работодатель

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты России
Монеты России - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Решение о выплате тринадцатой зарплаты работникам зависит от воли работодателя. В Трудовом кодексе эта выплата не прописана, как обязательная. Кому ее все же начислят, агентству “Прайм” рассказала Анна Иванова, партнер практики трудового права BGP Litigation.
Во многих компаниях есть традиция платить тринадцатую заработную плату. Выплата, по словам юриста, может заменять подарки под Новый год, может быть индексацией, а иногда ее даже прописывают в коллективном договоре.
Но зачастую работодатели сами решают, начислять ли дополнительную зарплату отдельным сотрудникам или не выплачивать ее вовсе. "Хотя суды зачастую и рассматривают денежные требования в пользу работников, но с премиями подход иной", - говорит юрист. Ведь эта выплата необязательная и зависит от усмотрения компании.
Поэтому рассчитывать на тринадцатую зарплату могут те, кому работодатель решит ее выплатить. Поскольку с 2025 года повышаются размеры налога на доходы физических лиц, то компании стараются начислить и произвести все переменные выплаты до конца 2024 года.
В свою очередь работодателям эксперт рекомендует все же включить условие о выплате тринадцатой зарплаты в положение о системе оплаты труда, если такая практика существует. К примеру, можно указать, что выплата осуществляется при наличии положительного финансового результата или что она заменяет ежегодную индексацию.
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“Буквально 2-3 предложения помогут работодателю в суде, если работник пойдет за выплатой или за индексацией. Ведь премии посвящена всего лишь одна абстрактная статья в Трудовом кодексе, и если в компании что-то не урегулировано, то за нее додумает суд”, - заключила она.
 
реальные зарплатыповышение зарплатыАнна ИвановаBGP LitigationЭксклюзив
 
 
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