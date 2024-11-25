https://1prime.ru/20241125/zelenskiy-853064264.html
"Зеленский преуспел": в Киеве высказались о будущем Украине
"Зеленский преуспел": в Киеве высказались о будущем Украине - 25.11.2024, ПРАЙМ
"Зеленский преуспел": в Киеве высказались о будущем Украине
Действия главы киевского режима Владимира Зеленского полностью выбили из мировой игры. Таким мнением на своем YouTube-канале поделился экс-советник Леонида... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T12:53+0300
2024-11-25T12:53+0300
2024-11-25T12:53+0300
политика
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/13/841241397_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_d010fe500e571840b8a83c559fadffee.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Действия главы киевского режима Владимира Зеленского полностью выбили из мировой игры. Таким мнением на своем YouTube-канале поделился экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин."Украина вообще уже никому не интересна. Зеленский со своими союзниками так преуспел за три года, что Украина практически полностью выбита из мировой игры", — подчеркнул политик.Соскин также подчеркнул, что новоизбранный президент США Дональд Трамп не будет решать американские проблемы ради Украины. Политик резюмировал, что это уже "битая карта", которую, невозможно восстановить.В прошлом Трамп обещал урегулировать украинский конфликт путем переговоров и заявлял, что может разрешить его за один день.
https://1prime.ru/20241124/zelenskiy-853048736.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/13/841241397_0:0:2668:2001_1920x0_80_0_0_a32175eafdb54011b9ecc158cf0d8371.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Зеленский преуспел": в Киеве высказались о будущем Украине
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский выбил Украину из мировой игры
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ.
Действия главы киевского режима Владимира Зеленского полностью выбили из мировой игры. Таким мнением на своем YouTube-канале поделился
экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Украина вообще уже никому не интересна. Зеленский со своими союзниками так преуспел за три года, что Украина практически полностью выбита из мировой игры", — подчеркнул политик.
Соскин также подчеркнул, что новоизбранный президент США Дональд Трамп не будет решать американские проблемы ради Украины. Политик резюмировал, что это уже "битая карта", которую, невозможно восстановить.
В прошлом Трамп обещал урегулировать украинский конфликт путем переговоров и заявлял, что может разрешить его за один день.
В Крыму рассказали, почему Зеленский начал торговаться с Трампом