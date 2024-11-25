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"Зеленский преуспел": в Киеве высказались о будущем Украине - 25.11.2024, ПРАЙМ
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"Зеленский преуспел": в Киеве высказались о будущем Украине
"Зеленский преуспел": в Киеве высказались о будущем Украине - 25.11.2024, ПРАЙМ
"Зеленский преуспел": в Киеве высказались о будущем Украине
Действия главы киевского режима Владимира Зеленского полностью выбили из мировой игры. Таким мнением на своем YouTube-канале поделился экс-советник Леонида... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T12:53+0300
2024-11-25T12:53+0300
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Действия главы киевского режима Владимира Зеленского полностью выбили из мировой игры. Таким мнением на своем YouTube-канале поделился экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин."Украина вообще уже никому не интересна. Зеленский со своими союзниками так преуспел за три года, что Украина практически полностью выбита из мировой игры", — подчеркнул политик.Соскин также подчеркнул, что новоизбранный президент США Дональд Трамп не будет решать американские проблемы ради Украины. Политик резюмировал, что это уже "битая карта", которую, невозможно восстановить.В прошлом Трамп обещал урегулировать украинский конфликт путем переговоров и заявлял, что может разрешить его за один день.
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украина
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
12:53 25.11.2024
 
"Зеленский преуспел": в Киеве высказались о будущем Украине

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский выбил Украину из мировой игры

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Действия главы киевского режима Владимира Зеленского полностью выбили из мировой игры. Таким мнением на своем YouTube-канале поделился экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Украина вообще уже никому не интересна. Зеленский со своими союзниками так преуспел за три года, что Украина практически полностью выбита из мировой игры", — подчеркнул политик.
Соскин также подчеркнул, что новоизбранный президент США Дональд Трамп не будет решать американские проблемы ради Украины. Политик резюмировал, что это уже "битая карта", которую, невозможно восстановить.
В прошлом Трамп обещал урегулировать украинский конфликт путем переговоров и заявлял, что может разрешить его за один день.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2024
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