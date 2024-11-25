https://1prime.ru/20241125/zelenskiy-853064264.html

"Зеленский преуспел": в Киеве высказались о будущем Украине

"Зеленский преуспел": в Киеве высказались о будущем Украине - 25.11.2024, ПРАЙМ

"Зеленский преуспел": в Киеве высказались о будущем Украине

Действия главы киевского режима Владимира Зеленского полностью выбили из мировой игры. Таким мнением на своем YouTube-канале поделился экс-советник Леонида... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T12:53+0300

2024-11-25T12:53+0300

2024-11-25T12:53+0300

политика

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Действия главы киевского режима Владимира Зеленского полностью выбили из мировой игры. Таким мнением на своем YouTube-канале поделился экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин."Украина вообще уже никому не интересна. Зеленский со своими союзниками так преуспел за три года, что Украина практически полностью выбита из мировой игры", — подчеркнул политик.Соскин также подчеркнул, что новоизбранный президент США Дональд Трамп не будет решать американские проблемы ради Украины. Политик резюмировал, что это уже "битая карта", которую, невозможно восстановить.В прошлом Трамп обещал урегулировать украинский конфликт путем переговоров и заявлял, что может разрешить его за один день.

https://1prime.ru/20241124/zelenskiy-853048736.html

украина

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украина, владимир зеленский