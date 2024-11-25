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Цены на золото усилили снижение
Цены на золото усилили снижение - 25.11.2024, ПРАЙМ
Цены на золото усилили снижение
Стоимость золота усилила снижение до 3% в понедельник вечером после сообщений о согласовании Израилем и Ливаном условий о прекращении огня, свидетельствуют... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T19:51+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота усилила снижение до 3% в понедельник вечером после сообщений о согласовании Израилем и Ливаном условий о прекращении огня, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.41 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 75,75 доллара, или на 2,76%, до 2 661,45 доллара за тройскую унцию, ранее металл дешевел до 2 710 долларов. Декабрьский фьючерс на серебро на 19.41 мск дешевел на 3,35%, до 30,712 доллара за унцию. Ранее портал Axios сообщал, что, по мнению американской стороны, Израиль и Ливан согласовали условия прекращения огня. По данным портала, соглашение предусматривает создание комитета по надзору во главе США для контроля за его реализацией и устранения нарушений. США также согласились предоставить Израилю гарантии, которые включают поддержку израильских военных действий против неминуемых угроз с территории Ливана, а также действий по пресечению возможного восстановления военного присутствия "Хезболлах" на юге Ливана. Во вторник на этой неделе инвесторы ждут публикации протокола предыдущего заседания Федеральной резервной системы (ФРС), рынки будут оценивать его на предмет подсказок относительно дальнейших действий регулятора. Кроме того, в среду же станут известны промежуточные данные о ВВП США. Предварительные данные показали, что в третьем квартале американская экономика выросла на 2,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Данные могут повлиять на динамику стоимости золота.
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золото, цена
Цены на золото усилили снижение
Цены на золото ускорили снижение до 3% после новости о договоре Израиля и Ливана
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота усилила снижение до 3% в понедельник вечером после сообщений о согласовании Израилем и Ливаном условий о прекращении огня, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.41 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 75,75 доллара, или на 2,76%, до 2 661,45 доллара за тройскую унцию, ранее металл дешевел до 2 710 долларов. Декабрьский фьючерс на серебро на 19.41 мск дешевел на 3,35%, до 30,712 доллара за унцию.
Ранее портал Axios сообщал, что, по мнению американской стороны, Израиль и Ливан согласовали условия прекращения огня. По данным портала, соглашение предусматривает создание комитета по надзору во главе США для контроля за его реализацией и устранения нарушений. США также согласились предоставить Израилю гарантии, которые включают поддержку израильских военных действий против неминуемых угроз с территории Ливана, а также действий по пресечению возможного восстановления военного присутствия "Хезболлах" на юге Ливана.
Во вторник на этой неделе инвесторы ждут публикации протокола предыдущего заседания Федеральной резервной системы (ФРС), рынки будут оценивать его на предмет подсказок относительно дальнейших действий регулятора.
Стоимость золота превысила 2 700 долларов за тройскую унцию
Кроме того, в среду же станут известны промежуточные данные о ВВП США. Предварительные данные показали, что в третьем квартале американская экономика выросла на 2,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Данные могут повлиять на динамику стоимости золота.