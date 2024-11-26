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АКОРТ предупредила о рисках регулирования цен на товары в регионах России

АКОРТ предупредила о рисках регулирования цен на товары в регионах России - 26.11.2024, ПРАЙМ

АКОРТ предупредила о рисках регулирования цен на товары в регионах России

Региональным властям будет непросто регулировать цены на товары: есть риск, что в случае фиксации цен, производители будут вынуждены сужать линейку продукции... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T17:16+0300

2024-11-26T17:16+0300

2024-11-26T17:16+0300

экономика

россия

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цены

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Региональным властям будет непросто регулировать цены на товары: есть риск, что в случае фиксации цен, производители будут вынуждены сужать линейку продукции для сохранения рентабельности, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Ранее во вторник правительство РФ расширило перечень товаров для заключения соглашений в целях стабилизации цен, регионы смогут заключать с производителями и торговыми сетями соглашения о стабилизации цен на любые важные для людей товары. ФАС заявила, что инициатива распространяется на все продовольственные и непродовольственные товары, кроме тех, на которые введено государственное регулирование. "Прямое регулирование цен нарушает рыночные механизмы ценообразования и сокращает возможности участников рынка. Есть риск того, что в случае фиксации цен, производители будут вынуждены пересматривать инвестиции в производство и сужать линейку продукции, чтобы сохранить рентабельность. Сильнее всего это может ударить по малому и среднему бизнесу", - сказал Караваев. Кроме того, по его словам, у торговли сократятся возможности для инвестиций в сдерживание роста цен, которые системно осуществляются федеральными ритейлерами по достаточно широкой номенклатуре товаров. В свою очередь, социально ответственный подход ритейлеров к политике ценообразования является ориентиром для других участников рынка, оказывая на него стабилизирующее влияние. Он добавил, что учитывая вышеупомянутые риски, эффективность реализации соглашений о стабилизации цен будет во многом зависеть от взвешенных действий и сбалансированных решений региональных органов. "Им предстоит корректно оценить обстановку на локальном рынке, необходимость фиксации цен, ее сроки и влияние на всех участников рынка, а также возможности для применения альтернативных инструментов", - пояснил Караваев.

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россия, акорт, цены