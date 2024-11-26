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"Неизбежно". Силуанов предсказал замену обычных платежей цифровыми активами

"Неизбежно". Силуанов предсказал замену обычных платежей цифровыми активами - 26.11.2024, ПРАЙМ

"Неизбежно". Силуанов предсказал замену обычных платежей цифровыми активами

Цифровые финансовые активы неизбежно придут на замену обычным платежам, считает министр финансов России Антон Силуанов. | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T12:12+0300

2024-11-26T12:12+0300

2024-11-26T12:12+0300

экономика

антон силуанов

цифровые финансовые активы

платежи

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Цифровые финансовые активы неизбежно придут на замену обычным платежам, считает министр финансов России Антон Силуанов. "Я уверен, что независимо от того, как пойдет дальше развитие ситуации, цифровые финансовые активы точно получат развитие и в конечном счете придут на замену обычным платежам. Потому что это дешевле, быстрее, надежнее - не нужно использовать ресурсы банков", - сказал Силуанов на пленарном заседании Международного форума Финансового университета. Он подчеркнул, что доступ к расчетам, доступ к международным финансам должен быть у всех. "В нынешних условиях, когда мы видим, что одним решением или выключением рубильника можно отключить страну от международных расчетов... значит, нужно иметь альтернативы", - отметил он. По его словам, в рамках председательства России в БРИКС рассматривались разные варианты осуществления расчетов - не только в национальных валютах, но с использованием цифровых финансовых активов. Он также выразил уверенность, что эта тема получит развитие и на других саммитах БРИКС.

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антон силуанов, цифровые финансовые активы, платежи