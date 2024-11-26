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США завершают процесс выделения помощи Украине за счет российских активов

США завершают процесс выделения помощи Украине за счет российских активов - 26.11.2024, ПРАЙМ

США завершают процесс выделения помощи Украине за счет российских активов

Вашингтон и его союзники по "Большой семерке" завершают процесс выделения 50 миллиардов долларов Киеву за счет замороженных российских активов. Об этом заявил... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T20:41+0300

2024-11-26T20:41+0300

2024-11-26T20:49+0300

политика

украина

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сша

энтони блинкен

замороженные российские активы

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ВАШИНГТОН, 26 ноя – ПРАЙМ. Вашингтон и его союзники по "Большой семерке" завершают процесс выделения 50 миллиардов долларов Киеву за счет замороженных российских активов. Об этом заявил во вторник, выступая на пресс-конференции в Италии по итогам встречи стран G7, госсекретарь США Энтони Блинкен. Он добавил, что на прошлой неделе Вашингтон объявил о новых санкциях против российского финансового сектора, включая Газпромбанк. По его мнению, "можно ожидать дальнейших действий со стороны стран G7".Блинкен также сообщил, что администрация президента США Джо Байдена сделает все возможное, чтобы Киев получил средства, необходимые для продолжения конфликта с Россией в 2025 году, а также для ведения переговоров о мире "с позиции силы".По его словам, "это отражается в двухпартийной поддержке в обеих палатах конгресса, которые одобрили дополнительное финансирование для Украины, а также в поддержке со стороны общественности".Госсекретарь США заявил, что более 50 государств оказывают поддержку Украине, и, по его словам, этот процесс будет продолжаться. "Мы намерены сделать всё, чтобы Украина была способна либо продолжать сражаться в течение 2025 года, либо вести переговоры с позиции силы, если до этого дойдет", — сказал он.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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украина, поддержка украины, сша, энтони блинкен, замороженные российские активы