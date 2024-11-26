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Алиханов рассказал, как санкции помогли развитию российского бизнеса
Алиханов рассказал, как санкции помогли развитию российского бизнеса - 26.11.2024, ПРАЙМ
Алиханов рассказал, как санкции помогли развитию российского бизнеса
Санкционное давление Запада на Россию во многом способствовало развитию взаимосвязи между российским и казахстанским бизнесом, заявил министр промышленности и... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T17:06+0300
2024-11-26T17:06+0300
2024-11-26T17:11+0300
экономика
россия
казахстан
бизнес
санкции против рф
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АСТАНА, 26 ноя – ПРАЙМ. Санкционное давление Запада на Россию во многом способствовало развитию взаимосвязи между российским и казахстанским бизнесом, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. "Программа, тот план мероприятий, который мы подписали в 2000 -2015 году, - это один из немногих документов, который реализован полностью и теперь дополняется новыми проектами совместно с Казахстаном. Может быть, этому во многом способствовали какие-то ограничения, санкции, но, по сути, мы получили очень сильную взаимосвязь между казахстанским бизнесом и бизнесом России", - заявил Алиханов в ходе визита в Астану. Министр отметили, что несмотря на некоторые незначительные корректировки, торговля между странами продолжает развиваться. Так, за 8 месяцев объем торговли составил 1,6 триллиона рублей, что соответствует рекордным уровням 2023 года. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия
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россия, казахстан, бизнес, санкции против рф
Экономика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Бизнес, санкции против РФ
Алиханов рассказал, как санкции помогли развитию российского бизнеса
Алиханов: санкции помогли взаимодействию между бизнесом из РФ и Казахстана
АСТАНА, 26 ноя – ПРАЙМ. Санкционное давление Запада на Россию во многом способствовало развитию взаимосвязи между российским и казахстанским бизнесом, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
"Программа, тот план мероприятий, который мы подписали в 2000 -2015 году, - это один из немногих документов, который реализован полностью и теперь дополняется новыми проектами совместно с Казахстаном. Может быть, этому во многом способствовали какие-то ограничения, санкции, но, по сути, мы получили очень сильную взаимосвязь между казахстанским бизнесом и бизнесом России", - заявил Алиханов в ходе визита в Астану.
Министр отметили, что несмотря на некоторые незначительные корректировки, торговля между странами продолжает развиваться. Так, за 8 месяцев объем торговли составил 1,6 триллиона рублей, что соответствует рекордным уровням 2023 года.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия
Казахстан и Россия намерены возобновить соглашение о поставках нефти