https://1prime.ru/20241126/apteka-853084153.html

На аптечном рынке России сменился лидер

На аптечном рынке России сменился лидер - 26.11.2024, ПРАЙМ

На аптечном рынке России сменился лидер

Согласно отчету компании DSM Group, сеть "Апрель" стала лидером аптечного рынка по обороту за первые девять месяцев 2024 года, увеличив выручку на 55% до 136,4... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T09:13+0300

2024-11-26T09:13+0300

2024-11-26T09:13+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Согласно отчету компании DSM Group, сеть "Апрель" стала лидером аптечного рынка по обороту за первые девять месяцев 2024 года, увеличив выручку на 55% до 136,4 миллиарда рублей, сообщают "Ведомости".Отмечается, что "Ригла", ранее занимавшая первое место, теперь находится на втором месте с выручкой 136,2 миллиарда рублей.В издании заметили, что "Апрель" вырвался вперед за счет открытия новых аптек, их количество достигло 8470 единиц, а компактный формат помогает сети открывать аптеки в местах, где другие участники рынка этого не могут себе позволить."Ко всему прочему, "Планета здоровья" заняла третье место с выручкой 95,3 млрд рублей, "Имплозия" поднялась с пятого на четвертое место с выручкой 82,9 млрд рублей, а объединенная сеть "Эркафарм" и "Мелодия здоровья" опустилась с четвертого на пятое место с выручкой 69,5 млрд рублей, заключили в издании.

https://1prime.ru/20241008/apteka-852066128.html

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