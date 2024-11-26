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На аптечном рынке России сменился лидер - 26.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241126/apteka-853084153.html
На аптечном рынке России сменился лидер
На аптечном рынке России сменился лидер - 26.11.2024, ПРАЙМ
На аптечном рынке России сменился лидер
Согласно отчету компании DSM Group, сеть "Апрель" стала лидером аптечного рынка по обороту за первые девять месяцев 2024 года, увеличив выручку на 55% до 136,4... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T09:13+0300
2024-11-26T09:13+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Согласно отчету компании DSM Group, сеть "Апрель" стала лидером аптечного рынка по обороту за первые девять месяцев 2024 года, увеличив выручку на 55% до 136,4 миллиарда рублей, сообщают "Ведомости".Отмечается, что "Ригла", ранее занимавшая первое место, теперь находится на втором месте с выручкой 136,2 миллиарда рублей.В издании заметили, что "Апрель" вырвался вперед за счет открытия новых аптек, их количество достигло 8470 единиц, а компактный формат помогает сети открывать аптеки в местах, где другие участники рынка этого не могут себе позволить."Ко всему прочему, "Планета здоровья" заняла третье место с выручкой 95,3 млрд рублей, "Имплозия" поднялась с пятого на четвертое место с выручкой 82,9 млрд рублей, а объединенная сеть "Эркафарм" и "Мелодия здоровья" опустилась с четвертого на пятое место с выручкой 69,5 млрд рублей, заключили в издании.
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россия
Экономика, РОССИЯ
09:13 26.11.2024
 
На аптечном рынке России сменился лидер

"Ведомости": впервые за пять лет "Ригла" спустилась на второе место

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФармацевт за работой в аптеке.
Фармацевт за работой в аптеке. - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Согласно отчету компании DSM Group, сеть "Апрель" стала лидером аптечного рынка по обороту за первые девять месяцев 2024 года, увеличив выручку на 55% до 136,4 миллиарда рублей, сообщают "Ведомости".
Отмечается, что "Ригла", ранее занимавшая первое место, теперь находится на втором месте с выручкой 136,2 миллиарда рублей.
В издании заметили, что "Апрель" вырвался вперед за счет открытия новых аптек, их количество достигло 8470 единиц, а компактный формат помогает сети открывать аптеки в местах, где другие участники рынка этого не могут себе позволить.
"Ко всему прочему, "Планета здоровья" заняла третье место с выручкой 95,3 млрд рублей, "Имплозия" поднялась с пятого на четвертое место с выручкой 82,9 млрд рублей, а объединенная сеть "Эркафарм" и "Мелодия здоровья" опустилась с четвертого на пятое место с выручкой 69,5 млрд рублей, заключили в издании.
Документы - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
Компания из РФ может стать акционером крупнейшей сети аптек в Узбекистане
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ЭкономикаРОССИЯ
 
 
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