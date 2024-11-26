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Власти Херсонской области назвали удар ВСУ по автобусу целенаправленным

Власти Херсонской области назвали удар ВСУ по автобусу целенаправленным - 26.11.2024, ПРАЙМ

Власти Херсонской области назвали удар ВСУ по автобусу целенаправленным

ВСУ целенаправленно били по пассажирскому автобусу в Новой Каховке, когда он подъехал к остановке. Об этом сообщил агентству РИА Новости пресс-секретарь... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T18:06+0300

2024-11-26T18:06+0300

2024-11-26T18:08+0300

происшествия

россия

херсонская область

всу

автобус

новая каховка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – ПРАЙМ. ВСУ целенаправленно били по пассажирскому автобусу в Новой Каховке, когда он подъехал к остановке. Об этом сообщил агентству РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко. Украинские войска обстреляли из миномета пассажирский автобус в Новой Каховке во вторник. По словам главы Херсонской области Владимира Сальдо, от "варварского удара" погибли четыре человека, семеро пострадали. В Минздраве региона агентству РИА Новости сообщили, что всего при обстреле автобуса пострадали 13 человек. Восемь из них были доставлены в больницу Новой Каховки, пять — в больницу Геническа, одна из пострадавших позже скончалась от ран в больнице Новой Каховки. Кроме того, среди пострадавших есть 17-летний юноша. Позднее в Минздраве Херсонской области уточнили агентству, что пострадали 16 человек, одна женщина погибла.Василенко также сообщил, что беспилотники ВСУ позднее атаковали прибывшие на место удара для оказания помощи раненым машины экстренных служб. В результате были повреждены несколько автомобилей.

https://1prime.ru/20241126/vsu-853101734.html

херсонская область

новая каховка

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россия, херсонская область, всу, автобус, новая каховка