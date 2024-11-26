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Власти Херсонской области назвали удар ВСУ по автобусу целенаправленным - 26.11.2024, ПРАЙМ
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Власти Херсонской области назвали удар ВСУ по автобусу целенаправленным
Власти Херсонской области назвали удар ВСУ по автобусу целенаправленным - 26.11.2024, ПРАЙМ
Власти Херсонской области назвали удар ВСУ по автобусу целенаправленным
ВСУ целенаправленно били по пассажирскому автобусу в Новой Каховке, когда он подъехал к остановке. Об этом сообщил агентству РИА Новости пресс-секретарь... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T18:06+0300
2024-11-26T18:08+0300
происшествия
россия
херсонская область
всу
автобус
новая каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – ПРАЙМ. ВСУ целенаправленно били по пассажирскому автобусу в Новой Каховке, когда он подъехал к остановке. Об этом сообщил агентству РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко. Украинские войска обстреляли из миномета пассажирский автобус в Новой Каховке во вторник. По словам главы Херсонской области Владимира Сальдо, от "варварского удара" погибли четыре человека, семеро пострадали. В Минздраве региона агентству РИА Новости сообщили, что всего при обстреле автобуса пострадали 13 человек. Восемь из них были доставлены в больницу Новой Каховки, пять — в больницу Геническа, одна из пострадавших позже скончалась от ран в больнице Новой Каховки. Кроме того, среди пострадавших есть 17-летний юноша. Позднее в Минздраве Херсонской области уточнили агентству, что пострадали 16 человек, одна женщина погибла.Василенко также сообщил, что беспилотники ВСУ позднее атаковали прибывшие на место удара для оказания помощи раненым машины экстренных служб. В результате были повреждены несколько автомобилей.
https://1prime.ru/20241126/vsu-853101734.html
херсонская область
новая каховка
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россия, херсонская область, всу, автобус, новая каховка
Происшествия, РОССИЯ, Херсонская область, ВСУ, автобус, НОВАЯ КАХОВКА
18:06 26.11.2024 (обновлено: 18:08 26.11.2024)
 
Власти Херсонской области назвали удар ВСУ по автобусу целенаправленным

Власти Херсонской области: ВСУ целенаправленно били по автобусу в Новой Каховке

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
© Фото : NATO
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – ПРАЙМ. ВСУ целенаправленно били по пассажирскому автобусу в Новой Каховке, когда он подъехал к остановке. Об этом сообщил агентству РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.
Украинские войска обстреляли из миномета пассажирский автобус в Новой Каховке во вторник. По словам главы Херсонской области Владимира Сальдо, от "варварского удара" погибли четыре человека, семеро пострадали. В Минздраве региона агентству РИА Новости сообщили, что всего при обстреле автобуса пострадали 13 человек. Восемь из них были доставлены в больницу Новой Каховки, пять — в больницу Геническа, одна из пострадавших позже скончалась от ран в больнице Новой Каховки. Кроме того, среди пострадавших есть 17-летний юноша. Позднее в Минздраве Херсонской области уточнили агентству, что пострадали 16 человек, одна женщина погибла.
Василенко также сообщил, что беспилотники ВСУ позднее атаковали прибывшие на место удара для оказания помощи раненым машины экстренных служб. В результате были повреждены несколько автомобилей.
Эвакуация мирных жителей из Краснояружского района Белгородской области - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
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ПроисшествияРОССИЯХерсонская областьВСУавтобусНОВАЯ КАХОВКА
 
 
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