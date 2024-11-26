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При обстреле ВСУ автобуса в Новой Каховке погибла женщина

При обстреле ВСУ автобуса в Новой Каховке погибла женщина - 26.11.2024, ПРАЙМ

При обстреле ВСУ автобуса в Новой Каховке погибла женщина

Общее количество пострадавших в ходе обстрела пассажирского автобуса украинскими войсками в городе Новая Каховка Херсонской области достигло 17 человек, один из | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T18:24+0300

2024-11-26T18:24+0300

2024-11-26T18:24+0300

происшествия

россия

херсонская область

всу

автобус

новая каховка

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ГЕНИЧЕСК, 26 ноя - ПРАЙМ. Общее количество пострадавших в ходе обстрела пассажирского автобуса украинскими войсками в городе Новая Каховка Херсонской области достигло 17 человек, один из которых скончался в больнице. Об этом сообщили РИА Новости в Министерстве здравоохранения Херсонской области. ВСУ обстреляли из миномета пассажирский автобус в Новой Каховке во вторник. По словам главы Херсонской области Владимира Сальдо, от "варварского удара" погибли четыре человека, семеро пострадали. В Минздраве региона агентству РИА Новости сообщили, что всего при обстреле автобуса пострадали 13 человек. Восемь из них были доставлены в больницу Новой Каховки, пять — в больницу Геническа, одна из пострадавших позже скончалась от ран в больнице Новой Каховки. Кроме того, среди пострадавших есть 17-летний юноша.По данным Минздрава Херсонской области, еще четыре раненых при обстреле автобуса в Новой Каховке были доставлены в Каховскую центральную районную больницу. "Таким образом, общее число жертв и пострадавших при обстреле автобуса украинской армией достигло 17 человек, один из которых скончался в больнице", — говорится в сообщении Минздрава региона. Кроме того, уточняется, что погибла женщина. По словам представителя Минздрава Херсонской области, часть пострадавших доставлена в больницу Геническа, а часть в больницу Новой Каховки.

https://1prime.ru/20241126/vsu-853101734.html

херсонская область

новая каховка

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россия, херсонская область, всу, автобус, новая каховка