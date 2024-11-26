Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава ВТБ ожидает сокращение прибыли банков в 2025 году - 26.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241126/banki-853092439.html
Глава ВТБ ожидает сокращение прибыли банков в 2025 году
Глава ВТБ ожидает сокращение прибыли банков в 2025 году - 26.11.2024, ПРАЙМ
Глава ВТБ ожидает сокращение прибыли банков в 2025 году
Российским банкам в 2025 году будет хуже, их прибыль сократится, в том числе из-за принятых со стороны ЦБ регуляторных мер, заявил глава ВТБ Андрей Костин. | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T13:24+0300
2024-11-26T13:24+0300
экономика
россия
банки
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/84085/82/840858212_0:0:3134:1764_1920x0_80_0_0_270e6153ea0d193d0c77bc0dbea4e891.jpg
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Российским банкам в 2025 году будет хуже, их прибыль сократится, в том числе из-за принятых со стороны ЦБ регуляторных мер, заявил глава ВТБ Андрей Костин. "Хочу всех успокоить: в следующем году банкам будет хуже, поэтому завидовать особо не надо… Хочу еще раз подчеркнуть, что, во-первых, у банков не будет такой прибыльности", - сказал Костин в ходе пленарного заседания IX международного форума Финансового университета "Новая экономическая политика 2.0: от адаптации к рывку". "Резко все равно сокращается кредитование... Центральный банк, помимо ставки, принял очень жесткие меры в области регуляторики. И, в частности, нас не просто сейчас должны догонять базельские надбавки, но нам еще добавили так называемую антициклическую надбавку, которая еще меньше возможностей оставляет для банков, для роста кредитования. То есть фактически уже, помимо ставки, большим тормозом будут являться и просто ограничительные меры на банки, по ликвидности тоже", - добавил банкир. Банк России прогнозирует чистую прибыль банковского сектора по итогам 2024 года на уровне 3,3-3,8 триллиона рублей. За девять месяцев этого года банки заработали 2,7 триллиона рублей, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2023 году сектор получил рекордную чистую прибыль в 3,4 триллиона рублей. Сам ВТБ ожидает получить в 2024 году чистую прибыль по МСФО в 550 миллиардов рублей. По итогам 2023 года ВТБ получил рекордную прибыль в 432,2 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20240709/kostin-849949292.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84085/82/840858212_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_44ad7d528bc4c1728be0acb7d5eaf4dc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, банки, втб
Экономика, РОССИЯ, Банки, ВТБ
13:24 26.11.2024
 
Глава ВТБ ожидает сокращение прибыли банков в 2025 году

Костин: банкам в России в 2025 году будет хуже, прибыль снизится

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАндрей Костин,
Андрей Костин,
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Российским банкам в 2025 году будет хуже, их прибыль сократится, в том числе из-за принятых со стороны ЦБ регуляторных мер, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
"Хочу всех успокоить: в следующем году банкам будет хуже, поэтому завидовать особо не надо… Хочу еще раз подчеркнуть, что, во-первых, у банков не будет такой прибыльности", - сказал Костин в ходе пленарного заседания IX международного форума Финансового университета "Новая экономическая политика 2.0: от адаптации к рывку".
"Резко все равно сокращается кредитование... Центральный банк, помимо ставки, принял очень жесткие меры в области регуляторики. И, в частности, нас не просто сейчас должны догонять базельские надбавки, но нам еще добавили так называемую антициклическую надбавку, которая еще меньше возможностей оставляет для банков, для роста кредитования. То есть фактически уже, помимо ставки, большим тормозом будут являться и просто ограничительные меры на банки, по ликвидности тоже", - добавил банкир.
Банк России прогнозирует чистую прибыль банковского сектора по итогам 2024 года на уровне 3,3-3,8 триллиона рублей. За девять месяцев этого года банки заработали 2,7 триллиона рублей, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2023 году сектор получил рекордную чистую прибыль в 3,4 триллиона рублей.
Сам ВТБ ожидает получить в 2024 году чистую прибыль по МСФО в 550 миллиардов рублей. По итогам 2023 года ВТБ получил рекордную прибыль в 432,2 миллиарда рублей.
VI съезд Ассоциации банков России - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
Костин отметил интерес к сотрудничеству в области высоких технологий
9 июля, 14:21
 
ЭкономикаРОССИЯБанкиВТБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала