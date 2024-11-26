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Глава ВТБ ожидает сокращение прибыли банков в 2025 году

Глава ВТБ ожидает сокращение прибыли банков в 2025 году - 26.11.2024, ПРАЙМ

Глава ВТБ ожидает сокращение прибыли банков в 2025 году

Российским банкам в 2025 году будет хуже, их прибыль сократится, в том числе из-за принятых со стороны ЦБ регуляторных мер, заявил глава ВТБ Андрей Костин. | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T13:24+0300

2024-11-26T13:24+0300

2024-11-26T13:24+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Российским банкам в 2025 году будет хуже, их прибыль сократится, в том числе из-за принятых со стороны ЦБ регуляторных мер, заявил глава ВТБ Андрей Костин. "Хочу всех успокоить: в следующем году банкам будет хуже, поэтому завидовать особо не надо… Хочу еще раз подчеркнуть, что, во-первых, у банков не будет такой прибыльности", - сказал Костин в ходе пленарного заседания IX международного форума Финансового университета "Новая экономическая политика 2.0: от адаптации к рывку". "Резко все равно сокращается кредитование... Центральный банк, помимо ставки, принял очень жесткие меры в области регуляторики. И, в частности, нас не просто сейчас должны догонять базельские надбавки, но нам еще добавили так называемую антициклическую надбавку, которая еще меньше возможностей оставляет для банков, для роста кредитования. То есть фактически уже, помимо ставки, большим тормозом будут являться и просто ограничительные меры на банки, по ликвидности тоже", - добавил банкир. Банк России прогнозирует чистую прибыль банковского сектора по итогам 2024 года на уровне 3,3-3,8 триллиона рублей. За девять месяцев этого года банки заработали 2,7 триллиона рублей, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2023 году сектор получил рекордную чистую прибыль в 3,4 триллиона рублей. Сам ВТБ ожидает получить в 2024 году чистую прибыль по МСФО в 550 миллиардов рублей. По итогам 2023 года ВТБ получил рекордную прибыль в 432,2 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20240709/kostin-849949292.html

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россия, банки, втб