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Глава ФСБ рассказал, какой "сюрприз" оставит Трампу администрация Байдена - 26.11.2024, ПРАЙМ
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Глава ФСБ рассказал, какой "сюрприз" оставит Трампу администрация Байдена
Глава ФСБ рассказал, какой "сюрприз" оставит Трампу администрация Байдена - 26.11.2024, ПРАЙМ
Глава ФСБ рассказал, какой "сюрприз" оставит Трампу администрация Байдена
Уходящая команда президента США Джо Байдена может попытаться обострить ситуацию в регионах Евразии, чтобы затруднить будущей администрации поиск решений... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T10:21+0300
2024-11-26T10:21+0300
политика
россия
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Уходящая команда президента США Джо Байдена может попытаться обострить ситуацию в регионах Евразии, чтобы затруднить будущей администрации поиск решений предстоящих проблем. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников."Более того, не исключено, что уходящая команда Байдена в рамках внутриполитической борьбы попытается максимально обострить ситуацию в ключевых для американцев регионах Евразии – прежде всего на постсоветском пространстве, на Ближнем и Среднем Востоке, а также в Юго-Восточной Азии. Основная цель –затруднить новой администрации потенциальные возможности для политического решения накопившихся проблем", - заметил он.Бортников отметил, что первый шаг в этом направлении уже сделан - киевскому режиму разрешено наносить удары ракетами вглубь российской территории, что приведет к эскалации конфликта на Украине.По словам Бортникова, избрание Дональда Трампа президентом США не приведет к радикальным изменениям во внешней политике Вашингтона. Бортников предположил, что "коллективный Запад", возглавляемый США, будет продолжать свою "хищническую колониальную политику" и противостоять процессам изменений только через нагнетание напряженности.
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россия, сша, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Дональд Трамп
10:21 26.11.2024
 
Глава ФСБ рассказал, какой "сюрприз" оставит Трампу администрация Байдена

Бортников: Байден может попытаться ухудшить ситуацию в Евразии назло Трампу

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Уходящая команда президента США Джо Байдена может попытаться обострить ситуацию в регионах Евразии, чтобы затруднить будущей администрации поиск решений предстоящих проблем. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"Более того, не исключено, что уходящая команда Байдена в рамках внутриполитической борьбы попытается максимально обострить ситуацию в ключевых для американцев регионах Евразии – прежде всего на постсоветском пространстве, на Ближнем и Среднем Востоке, а также в Юго-Восточной Азии. Основная цель –затруднить новой администрации потенциальные возможности для политического решения накопившихся проблем", - заметил он.
Бортников отметил, что первый шаг в этом направлении уже сделан - киевскому режиму разрешено наносить удары ракетами вглубь российской территории, что приведет к эскалации конфликта на Украине.
По словам Бортникова, избрание Дональда Трампа президентом США не приведет к радикальным изменениям во внешней политике Вашингтона. Бортников предположил, что "коллективный Запад", возглавляемый США, будет продолжать свою "хищническую колониальную политику" и противостоять процессам изменений только через нагнетание напряженности.
Белый дом - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
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