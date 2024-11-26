https://1prime.ru/20241126/bayden-853086010.html

Глава ФСБ рассказал, какой "сюрприз" оставит Трампу администрация Байдена

Глава ФСБ рассказал, какой "сюрприз" оставит Трампу администрация Байдена - 26.11.2024, ПРАЙМ

Глава ФСБ рассказал, какой "сюрприз" оставит Трампу администрация Байдена

Уходящая команда президента США Джо Байдена может попытаться обострить ситуацию в регионах Евразии, чтобы затруднить будущей администрации поиск решений... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T10:21+0300

2024-11-26T10:21+0300

2024-11-26T10:21+0300

политика

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Уходящая команда президента США Джо Байдена может попытаться обострить ситуацию в регионах Евразии, чтобы затруднить будущей администрации поиск решений предстоящих проблем. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников."Более того, не исключено, что уходящая команда Байдена в рамках внутриполитической борьбы попытается максимально обострить ситуацию в ключевых для американцев регионах Евразии – прежде всего на постсоветском пространстве, на Ближнем и Среднем Востоке, а также в Юго-Восточной Азии. Основная цель –затруднить новой администрации потенциальные возможности для политического решения накопившихся проблем", - заметил он.Бортников отметил, что первый шаг в этом направлении уже сделан - киевскому режиму разрешено наносить удары ракетами вглубь российской территории, что приведет к эскалации конфликта на Украине.По словам Бортникова, избрание Дональда Трампа президентом США не приведет к радикальным изменениям во внешней политике Вашингтона. Бортников предположил, что "коллективный Запад", возглавляемый США, будет продолжать свою "хищническую колониальную политику" и противостоять процессам изменений только через нагнетание напряженности.

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россия, сша, дональд трамп