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В Казахстане предложили инвесторам из России занять площади на Байконуре

В Казахстане предложили инвесторам из России занять площади на Байконуре - 26.11.2024, ПРАЙМ

В Казахстане предложили инвесторам из России занять площади на Байконуре

Заместитель акима Кызылординской области Казахстана Ардак Зебешев заявил, что на Байконуре пустует около 20 миллионов квадратных метров промышленных и... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T21:00+0300

2024-11-26T21:00+0300

2024-11-26T21:00+0300

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УФА, 26 ноя - ПРАЙМ. Заместитель акима Кызылординской области Казахстана Ардак Зебешев заявил, что на Байконуре пустует около 20 миллионов квадратных метров промышленных и производственных площадей, часть из них могли бы занять российские инвесторы. Город Байконур и одноименный космодром расположены на территории Кызылординской области Казахстана, но при этом арендованы Россией. "У нас на Байконуре находятся около 20 млн квадратных метров простаивающих зданий. Часть из них можно использовать для локализации производств, часть, возможно, требует демонтажа", - заявил Зебешев на XX Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, проходящем 26-27 ноября в Уфе. Он отметил, что потенциальные российские инвесторы при этом окажутся в российской юрисдикции, что, по его словам, также многим удобно. "Для российских компаний - хорошая площадка для приземления своих проектов. Там же работают российские банки и ваша налоговая система. Но находится (площадка - ред.) в нашей области и очень логистически связана со всеми городами Казахстана и соседними странами. То есть можно спокойно передвигать готовые товары и сырье", - сказал казахстанский чиновник. Он добавил, что в Кызылординской области существуют программы поддержки иностранных инвесторов. Кроме того, Зебешев отметил исторически тесные связи этого казахстанского региона с Россией. Российские компании собирают в регионе оборудование для нефтяной промышленности, строят в области электростанции на альтернативных источниках энергии, добавил он. "У нас (у Кызылординской области) за последние 5 лет более 0,5 млрд долларов товарооборот (в год) с РФ. И за 9 месяцев мы около 200 миллионов (долларов - ред.) имеем (товарооборота - ред.). Это в основном экспорт, мы экспортируем продукты неорганической химии, нефтепродукты, марганцевые руды. Мы также являемся экспортером риса", - отметил он. В свою очередь, как указал казахстанский чиновник, область импортирует из РФ лекарства, транспорт, удобрения, стройматериалы, трубы.

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россия, казахстан, байконур, инвестиции