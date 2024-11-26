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Биржевая цена бензина в России вернулась к снижению

Биржевая цена бензина в России вернулась к снижению - 26.11.2024, ПРАЙМ

Биржевая цена бензина в России вернулась к снижению

Зимнее дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник продолжило дорожать, в то время как цена бензина... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T15:14+0300

2024-11-26T15:14+0300

2024-11-26T15:14+0300

экономика

россия

биржевые цены на бензин

аи-92

цены на дизтопливо

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Зимнее дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник продолжило дорожать, в то время как цена бензина снизилась после одного дня роста, следует из материалов торгов. Цена на зимнее дизельное топливо все еще находится на уровне прошлогодних максимумов. За день его стоимость выросла по территориальному индексу Европейской части России на 0,08%, до 74 587 рублей за тонну. В начале октября цены достигли исторического рекорда и приблизились к отметке в 78 000 рублей за тонну. Стоимость летнего и межсезонного дизтоплива по итогам торговой сессии выросла на 0,05% - до 60 223 рублей и 57 888 рублей за тонну соответственно. При этом марка Аи-92 во вторник подешевела на 0,54%, до 59 437 рублей за тонну, Аи-95 - на 0,79%, до 62 716 рублей. За прошлую неделю бензин Аи-92 и Аи-95 подешевел на 4,18% и 2,85% соответственно. Мазут за день вырос в цене на 0,48% - до 30 430 рублей за тонну. В то же время цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) снизилась на 0,28% - до 30 984 рублей за тонну. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца года. Однако на прошлой неделе вице-премьер РФ Александр Новак объявил, что запрет на экспорт бензина будет отменен досрочно, сейчас власти готовят соответствующие документы. Также в октябре Новак поручал проработать механизмы закрытия возможных "серых" схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его мнению, дополнительных ограничений экспорта непроизводителями не нужно, заградительной пошлины достаточно.

https://1prime.ru/20241122/benzin-853022634.html

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россия, биржевые цены на бензин, аи-92, цены на дизтопливо