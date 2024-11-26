https://1prime.ru/20241126/bessent-853107755.html

Бессент является удачным выбором на пост главы Минфина США, считает эксперт

Бессент является удачным выбором на пост главы Минфина США, считает эксперт - 26.11.2024, ПРАЙМ

Бессент является удачным выбором на пост главы Минфина США, считает эксперт

Инвестор Скотт Бессент является удачным выбором на пост министра финансов США, так как он способен продвигать экономическую политику победившего на... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T20:10+0300

2024-11-26T20:10+0300

2024-11-26T20:10+0300

политика

сша

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Инвестор Скотт Бессент является удачным выбором на пост министра финансов США, так как он способен продвигать экономическую политику победившего на президентских выборах Дональда Трампа в рамках курса "Америка прежде всего" и одновременно сдерживать его наиболее спорные инициативы, заявил РИА Новости рыночный аналитик и научный сотрудник Экономического института Леви при Бард-колледже Маршалл Ауэрбак. Ранее Трамп объявил о выдвижении Бессента, основателя хедж-фонда Key Square Group и бывшего главного инвестиционного директора Soros Fund Management, на должность министра финансов. Ранее, на мероприятии, организованном аналитическим центром Manhattan Institute в июне, Бессент заявил, что угроза введения пошлин может улучшить качество и справедливость торговых соглашений, которые ранее наносили ущерб интересам США. "Бессент — очень продуманный выбор. Он хорошо разбирается в рыночных процессах, но при этом не придерживается крайних рыночных взглядов. Его действия будут соответствовать курсу Трампа "Америка прежде всего", но он также сможет сдерживать некоторые из наиболее импульсивных решений президента. Скорее всего, Бессент будет чаще использовать угрозу пошлин как инструмент для переговоров, чем вводить их на практике в значительном объеме", — отметил Ауэрбак. Эксперт также предположил, что Бессент будет тесно сотрудничать с Робертом Лайтхайзером, который занимал пост торгового представителя США в первый президентский срок Трампа и, вероятно, вернется на этот пост в новом сроке. Вместе они будут корректировать торговую политику страны, адаптируя ее к более широким задачам национального развития и обеспечения безопасности. "Трамп привык представлять фондовый рынок как индикатор своего политического успеха, и если бы он выбрал менее авторитетного специалиста, чем Бессент, это могло бы вызвать серьезные потрясения на рынке. Фактически, рынки отреагировали на его выдвижение очень спокойно, что является еще одним признаком доверия к Бессенту", — добавил Ауэрбак. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

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сша, минфин сша, дональд трамп