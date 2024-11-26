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В России готовят стимулы для возвращения эмитентов на фондовый рынок - 26.11.2024, ПРАЙМ
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В России готовят стимулы для возвращения эмитентов на фондовый рынок
В России готовят стимулы для возвращения эмитентов на фондовый рынок - 26.11.2024, ПРАЙМ
В России готовят стимулы для возвращения эмитентов на фондовый рынок
Профильные министерства и ведомства обеспокоены тем, что на фоне рекордно высокой ставки Банка России средства вместо инвестиций в экономику и фондовый рынок... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T11:59+0300
2024-11-26T11:59+0300
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МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Профильные министерства и ведомства обеспокоены тем, что на фоне рекордно высокой ставки Банка России средства вместо инвестиций в экономику и фондовый рынок идут на банковские депозиты. Чиновники готовят стимулы для эмитентов и крупных инвесторов, готовых принять участие в новых первичных размещениях на фондовом рынке, пишет РБК.Вливание денег от институциональных инвесторов и активизация крупнейших эмитентов, стремящихся привлечь средства на публичном рынке РФ, могли бы дать российскому рынку "второе дыхание", сходятся опрошенные изданием аналитики. Но привлечь эти капиталы на рынок будет непросто. Российские институциональные инвесторы заинтересованы в участии в крупных сделках IPO на российском фондовом рынке (15 млрд рублей и более), отмечает РБК со ссылкой на сегодняшний отчет "Газпромбанка. Инвестиции". Это должно помочь амбициозным целям Минфина по удвоению фондового рынка РФ к 2030 году. В отчете отмечается, что высокая ставка Банка России привела к ситуации, когда и потенциальным инвесторам, и самим компаниям выгоднее держать средства на банковских депозитах (размер процентных платежей по ним в "Газпромбанке" оценивают в 20 млрд рублей, что превышает текущую суммарную капитализацию "Сбербанка", "Роснефти", и "ЛУКОЙЛа"). По предварительному плану Минфина, в 2025–2030 годах на бирже должно проводиться по 20 публичных размещений в год общей капитализацией 4,5 триллионов рублей. На IPO госкомпаний может прийтись 22%, или 1 триллион рублей. Минфин РФ уже подготовил список из 30 компаний с госучастием (доля государства более 50%) с потенциалом приватизации, отмечается в отчете банка, на который ссылается РБК. В результате, согласно драфту федерального проекта "Развитие финансового рынка", подготовленному Минфином, капитализация фондового рынка должна вырасти до 66% от ВВП к 2030 году. В ходе волны IPO в 2023-2024 гг. размер большинства сделок на первичном рынке не превышал 5 млрд рублей, что делало их малоинтересными для институционалов, готовых долгосрочно инвестировать значительные средства - в отличие от розничных инвесторов, нацеленных на краткосрочную доходность. "Мы видим, что среди крупных институциональных инвесторов есть интерес к участию в предстоящих сделках приватизации: ДОМ.РФ, дочерних компаниях Ростелекома, а также возможных крупных размещениях частных компаний,” говорится в отчете "Газпромбанка".
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акции, рынки, газпромбанк, минфин, ipo
Акции, Рынки, Газпромбанк, Минфин, IPO
11:59 26.11.2024
 
В России готовят стимулы для возвращения эмитентов на фондовый рынок

Российские чиновники готовят стимулы для возвращения эмитентов на фондовый рынок

© Фото : Пресс-служба МосбиржиМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
© Фото : Пресс-служба Мосбиржи
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МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Профильные министерства и ведомства обеспокоены тем, что на фоне рекордно высокой ставки Банка России средства вместо инвестиций в экономику и фондовый рынок идут на банковские депозиты. Чиновники готовят стимулы для эмитентов и крупных инвесторов, готовых принять участие в новых первичных размещениях на фондовом рынке, пишет РБК.
Вливание денег от институциональных инвесторов и активизация крупнейших эмитентов, стремящихся привлечь средства на публичном рынке РФ, могли бы дать российскому рынку "второе дыхание", сходятся опрошенные изданием аналитики.
Но привлечь эти капиталы на рынок будет непросто. Российские институциональные инвесторы заинтересованы в участии в крупных сделках IPO на российском фондовом рынке (15 млрд рублей и более), отмечает РБК со ссылкой на сегодняшний отчет "Газпромбанка. Инвестиции". Это должно помочь амбициозным целям Минфина по удвоению фондового рынка РФ к 2030 году.
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В отчете отмечается, что высокая ставка Банка России привела к ситуации, когда и потенциальным инвесторам, и самим компаниям выгоднее держать средства на банковских депозитах (размер процентных платежей по ним в "Газпромбанке" оценивают в 20 млрд рублей, что превышает текущую суммарную капитализацию "Сбербанка", "Роснефти", и "ЛУКОЙЛа").
По предварительному плану Минфина, в 2025–2030 годах на бирже должно проводиться по 20 публичных размещений в год общей капитализацией 4,5 триллионов рублей. На IPO госкомпаний может прийтись 22%, или 1 триллион рублей. Минфин РФ уже подготовил список из 30 компаний с госучастием (доля государства более 50%) с потенциалом приватизации, отмечается в отчете банка, на который ссылается РБК.
В результате, согласно драфту федерального проекта "Развитие финансового рынка", подготовленному Минфином, капитализация фондового рынка должна вырасти до 66% от ВВП к 2030 году. В ходе волны IPO в 2023-2024 гг. размер большинства сделок на первичном рынке не превышал 5 млрд рублей, что делало их малоинтересными для институционалов, готовых долгосрочно инвестировать значительные средства - в отличие от розничных инвесторов, нацеленных на краткосрочную доходность.
"Мы видим, что среди крупных институциональных инвесторов есть интерес к участию в предстоящих сделках приватизации: ДОМ.РФ, дочерних компаниях Ростелекома, а также возможных крупных размещениях частных компаний,” говорится в отчете "Газпромбанка".
 
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