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ФСБ: англосаксы втихую толкают Киев на ядерный терроризм

ФСБ: англосаксы втихую толкают Киев на ядерный терроризм - 26.11.2024, ПРАЙМ

ФСБ: англосаксы втихую толкают Киев на ядерный терроризм

Запад втихую подталкивает Украину на ядерный терроризм и создание "грязной бомбы", считает директор ФСБ РФ Александр Бортников. | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T10:21+0300

2024-11-26T10:21+0300

2024-11-26T10:22+0300

вооружения

украина

запад

"грязная бомба"

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Запад втихую подталкивает Украину на ядерный терроризм и создание "грязной бомбы", считает директор ФСБ РФ Александр Бортников. "Англосаксы негласно подталкивают Киев на опасную эскалацию", - объяснил он в ходе совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве. Так, ранее отмечалось, что киевская верхушка действительно может пойти на масштабную провокацию с применением "грязной бомбы", чтобы помешать ВС России в продвижении на фронте. Кроме того, Украина обладает необходимыми ресурсами для ее создания, рассказал в начале ноября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он сообщил, что сотрудники СБУ также проходят обучение по ее созданию и применению в месте массового скопления людей. "Грязная бомба" является контейнером с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве радиоактивная начинка распыляется ударной волной, способствуя загрязнению местности.

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украина

запад

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украина, запад, "грязная бомба"