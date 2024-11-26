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ФСБ: англосаксы втихую толкают Киев на ядерный терроризм - 26.11.2024, ПРАЙМ
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ФСБ: англосаксы втихую толкают Киев на ядерный терроризм
ФСБ: англосаксы втихую толкают Киев на ядерный терроризм - 26.11.2024, ПРАЙМ
ФСБ: англосаксы втихую толкают Киев на ядерный терроризм
Запад втихую подталкивает Украину на ядерный терроризм и создание "грязной бомбы", считает директор ФСБ РФ Александр Бортников. | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T10:21+0300
2024-11-26T10:22+0300
вооружения
украина
запад
"грязная бомба"
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Запад втихую подталкивает Украину на ядерный терроризм и создание "грязной бомбы", считает директор ФСБ РФ Александр Бортников. "Англосаксы негласно подталкивают Киев на опасную эскалацию", - объяснил он в ходе совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве. Так, ранее отмечалось, что киевская верхушка действительно может пойти на масштабную провокацию с применением "грязной бомбы", чтобы помешать ВС России в продвижении на фронте. Кроме того, Украина обладает необходимыми ресурсами для ее создания, рассказал в начале ноября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он сообщил, что сотрудники СБУ также проходят обучение по ее созданию и применению в месте массового скопления людей. "Грязная бомба" является контейнером с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве радиоактивная начинка распыляется ударной волной, способствуя загрязнению местности.
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украина, запад, "грязная бомба"
Вооружения, УКРАИНА, ЗАПАД, "Грязная бомба"
10:21 26.11.2024 (обновлено: 10:22 26.11.2024)
 
ФСБ: англосаксы втихую толкают Киев на ядерный терроризм

Бортников: англосаксы втихую толкают Киев на ядерный терроризм и создание "грязной бомбы"

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Запад втихую подталкивает Украину на ядерный терроризм и создание "грязной бомбы", считает директор ФСБ РФ Александр Бортников.
"Англосаксы негласно подталкивают Киев на опасную эскалацию", - объяснил он в ходе совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
Так, ранее отмечалось, что киевская верхушка действительно может пойти на масштабную провокацию с применением "грязной бомбы", чтобы помешать ВС России в продвижении на фронте. Кроме того, Украина обладает необходимыми ресурсами для ее создания, рассказал в начале ноября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он сообщил, что сотрудники СБУ также проходят обучение по ее созданию и применению в месте массового скопления людей.
"Грязная бомба" является контейнером с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве радиоактивная начинка распыляется ударной волной, способствуя загрязнению местности.
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